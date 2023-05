Hasta cinco patrullas de los GRS de la Guardia Civil se han desplazado este viernes a Sant Antoni para efectuar un desalojo ante una medida cautelar sobre un chalet de Sant Antoni okupado por un hombre de etnia gitana y tres magrebíes, según informa la empresa Desokupa en sus redes sociales.

La empresa, que se anuncia en redes como líder y pionera en el sector con más de 8.000 desokupaciones en siete años, asegura que una persona ha sido detenida, concretamente el hombre de etnia gitana, con el que otro hombre mantiene una conversación acalorada por teléfono, que ha sido grabada en vídeo y subida a las redes:

"Lo que pasa es que estoy yendo con el niño, a la mínima de cambio me lío a tiros allí, con 38 me he echado, me he echado una 38 especial, al que se ponga en medio le pego un tiro allí, perro de mierda, que me vais a venir a cortar, me vais a hacer la jugada a mí al gitano, ya estamos yendo para allá 20 gitanos, perro, nos vamos a liar a tiros, va a salir por los diarios, me cago en vuestros muertos, ya estoy saliendo con mi hijo", se escucha en el vídeo al supuesto detenido y okupa de la casa.

"Ni Juan ni nada, nos vamos a liar a tiros, nos vamos a liar a plomo, y me da igual que seas Álex, que sea la autoridad, que sea quien sea, me lío a tiros", sigue diciendo el hombre por el móvil.

En el post la empresa Desokupa informa que se ha desokupado "en San Antonio Ibiza un chalet okupado por un hombre de etnia gitana y 3 magrebíes con una nueva medida cautelar de los abogados. El primer día era muy chulito y nos decía que nos iba a disparar con un 38 especial. Para especial mis colegas de los GRS de la Guardia Civil de Ibiza cuando hoy te han detenido".