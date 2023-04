Ibiza ya sabe a verano, y este fin de semana el ocio nocturno vuelve a despertar con openings que atraerán a miles de personas a la isla. Con ganas de exprimir el fin de semana al máximo, clubbers de todo el mundo aterrizan estos días en la isla para no perderse las aperturas de discotecas y clubs como Ushuaïa Ibiza, Hï Ibiza, Amnesia, Pacha, Club Chinois o DC-10.

Viernes 28 de abril: opening Amnesia Ibiza con Pyramid

La noche del 28 de abril celebra su gran estreno de la temporada 2023 Amnesia Ibiza con una edición especial Pyramid, la fiesta insignia de la conocida discoteca ibicenca, donde el house y el techno hacen vibrar a todos los presentes en la pista de baile. El año pasado el Warm Up de Pyramid fue uno de los eventos más destacados, y este año no será diferente con la participación de Luciano b2b Arapu, Cuartero y Layla Benítez pinchando en la Terraza, y Amelie Lens, Klangkuenstler, Luca Donzelli y Mathias Kaden pinchando en la Main Room.

Pyramid es la mejor forma de ir calentando motores antes del comienzo de la temporada.

Tras esta Pyramid Special, la discoteca de la carretera de Sant Antoni volverá el 13 de mayo. La sala anuncia que los dj encargados de poner el sonido a este nuevo arranque de la temporada serán Seth Troxler y Skream, que durante el amanecer pincharán una mezcla de house y techno en la terraza, donde más tarde también se podrá disfrutar de la música de Marco Faraone, uno de los habituales de la temporada pasada y del "espíritu rave" de Paul Woolford.

El cartel de la terraza, explican desde el club, se completa con el reconocido Maceo Plex, los sonidos "emotivos y melódicos" de Guy Gerber, además de los residentes "insignia" Mar-T y Caal, y la "estrella emergente y referente en la escena africana" Gina Jeanz. Por otro lado, la sala principal acogerá una exhibición de techno a cargo de Adam Beyer, de la palestina Sama' Abdulhadi y de Filth On Acid, Reinier Zonneveld. También pincharán durante el opening de mayo el renombrado residente Luca Donzelli yla dj ibicenca Anna Tur.

Pacha Ibiza arranca su 50ª temporada el 28 de abril

Pacha Ibiza arranca esta noche (28 de abril) un verano muy especial, ya que celebra su 50 aniversario y quiere hacerlo por todo lo alto. De momento, ha logrado un sold out absoluto para su grand opening que llega con un warm up de Ángel Linde y Solomun como cabeza de cartel. El sonido único y que desafía el género de Solomun lo ha convertido en uno de los DJ más apreciados del mundo, por lo que los clubbers que ya tienen sus entradas tienen la diversión asegurada esta noche.

Con sus años de experiencia y reputación como artista de talla internacional, Solomun promete poner el listón muy alto en el grand opening y marcará la pauta para el resto de la temporada en Pacha Ibiza.

Ushuaïa &Hï Ibiza, un opening conjunto de día y de noche el sábado 29 de abril

Los amantes del ocio de día y de noche llevan meses esperando la llegada del último sábado de abril. Y por fin llegó: mañana, Ushuaïa y Hï Ibiza darán el pistoletazo de salida a otra temporada de altura con una apertura conjunta de día y de noche.

La tan esperada nueva temporada arranca oficialmente en Ushuaïa Ibiza, con el artista multi platino y creador de tendencias Eric Prydz mezclando a la perfección sonidos de melodías deep y techno y ese storytelling tan característico que le ha llevado a ser un firme favorito de Ushuaïa.

El titán alemán del techno Paul Kalkbrenner actuará en directo, con su potente y envolvente sonido, y el líder de Ellum Audio, Maceo Plex, lo hará sumando su visión del techno al ya legendario escenario de Ushuaïa Ibiza.

Al caer la noche, la fiesta continúa en Hï Ibiza, donde la sala Theatre acogerá a los artistas habituales del club, como The Martínez Brothers pinchando con Loco Dice, del sello Desolat, el ganador de un Grammy Black Coffee, pinchando junto a Mochakk. Damian Lazarus b2b Chloé Caillet ofrecerán un auténtico despliegue de misticismo y deep, también, la líder del house nacida en Chicago Honey Dijon, el talento holandés Chris Stussy con sus sonidos envolventes, y los ritmos afro de Amémé, originario de África occidental.

La sala Club de Hï Ibiza acogerá el techno más puro de Paco Osuna, junto al techno contundente de Adam Beyer. Anfisa Letyago traerá su audio siempre tan potente; los sonidos característicos del berlinés Patrick Mason y el debut en Ibiza de la española Indira Paganotto. Durante toda la noche, en el Wild Corner, el baño unisex con cabina de DJ, los favoritos de Ibiza, Melon Bomb, pinchando su house underground y disco.

Domingo 30 de abril: la fiesta vuelve a Club Chinois

El domingo 30 de abril, el frenético fin de semana de aperturas continúa en Club Chinois. Por fin llega el momento de reunirse para la gran inauguración de la segunda temporada de este club, que sorprendió en su estreno en 2022. «Estamos de vuelta y mejor que nunca, llevando las cosas al siguiente nivel con nuevas adiciones de última generación y un line-up sublime», cuentan desde el Club.

Con Argy, Miss Monique, Moun y Clint Lee a los platos, el próximo domingo Club Chinoise mostrará la esencia de lo que ha preparado para este verano y promete ser inolvidable.

El 1 de mayo, un lunes muy loco en DC10

DC10 tampoco quiere dejar pasar la oportunidad de organizar un fiestón para estrenar esta temporada, y lo hace con su mítico Circoloco y su ‘XXIV Season’. Un verano más, la fiesta más loca de la isla ofrecerá una experiencia sin precedentes, que el lunes arranca con un line up de escándalo.

El sonido más demoledor llegará con &Me vs Rampa, Blond:ish, Butch, Costin RP, Demi Riquísimo, Desiree, DJTennis vs Carlita, el live de Henrik Schwarz, JImi Jules y otro live, esta vez con Leafar Legov. Se podría destacar solo a estas estrellas de la música, pero cómo no mencionar también a Maceo Plex, Map.Ache, Michael Bibi, Mochakk, Priku y Seth Troxler, que harán bailar sin parar a los clubbers en DC10 en la noche del primero de mayo. Pero el cartel no acaba ahí, y estarán también Shanti Celeste, Skream, Sossa, Tania Vulcano y Tsha. ¿Te lo vas a perder?