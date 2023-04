Alquileres turísticos flotantes en Ibiza y Formentera

El alojamiento turístico se extiende al mar. La plataforma de estancias por antonomasia, Airbnb, ofrece para este verano más de 60 embarcaciones que funcionan como alquiler turístico. Son únicamente los barcos que, a fecha de ayer, aparecen como disponibles cuando se hace una búsqueda de cara a los meses de julio y agosto. Más de sesenta, prácticamente todos ellos en la costa de la isla de Ibiza, aunque también hay una decena que se encuentran en Formentera. No se trata de chárters sino de alojamiento, ya que muchos de ellos especifican en las descripciones que existe la «posibilidad de salir al mar», esto es, a navegar. En ese caso, eso sí, hay que gestionarlo y pagar un extra.

La inmensa mayoría de estos más de 60 alojamientos turísticos flotantes, algo más de 40, se concentran en los puertos de Vila, una decena están en Sant Antoni mientras que en Sant Josep y en Santa Eulària hay un par, según muestra el mapa que arroja la búsqueda. Los precios oscilan entre los 114 euros la noche que cuesta alojarse en la embarcación más modesta hasta los más de 21.000 euros que tiene como tarifa un imponente yate.

En el caso de Ibiza, hay tres embarcaciones con tarifas que, a mediados de agosto, superan los 10.000 euros por noche. Un total de 38 metros de eslora y jacuzzi tiene el alquiler turístico flotante más exclusivo que aparece en la web, en el que alojarse supera los 21.000 euros la noche (18.000 más la comisión que se lleva la plataforma), precio que no varía en todo el verano. «Hermoso yate de motor construido en el muy conocido astillero Sanlorenzo en Italia», reza la descripción del yate, que se encuentra amarrado en Marina Ibiza.

«Estilo de lujo» es de lo poco que detalla la anfitriona, además de que tiene ocho camas en cinco dormitorios, sobre el segundo alojamiento más caro en un barco que se ofrece en Airbnb: casi 17.500 la noche (12.600 más la comisión para la plataforma). Eso sí, el perfil incluye numerosas fotos para que los posibles inquilinos tengan claro dónde van a alojarse.

Por más hipermusculada que tengan la cuenta corriente, quienes quieran disfrutar de estos alquileres turísticos en el mar junto a sus mascotas tendrán que conformarse con el tercero más exclusivo: 11.499 euros la noche. «Uno de los superyates más atractivos y grandes disponibles para alquilar a diario en Balears», reza la descripción, en la que se especifica que la tarifa incluye la tripulación. Es el único de los tres más caros que acepta animales, está disponible para estancias largas y, además, su precio varía en función de la fecha. Esos casi 11.500 euros por día a mediados de agosto son 8.549 a principios de junio y 7.739 la primera semana de mayo.

Hay ocho embarcaciones cuya tarifa es de entre 5.000 y 10.000 euros la noche y otros siete entre 3.000 y 5.000. Prácticamente todos son yates y catamaranes de líneas modernas entre los que destacan algunas rarezas. Como el bautizado como ‘True Love Boat’ (4.118 euros la noche en agosto), un antiguo buque de guerra. "Un Kriegsfischkutter", explica su anfitrión, que detalla que estos barcos «servían como rastreadores de minas, patrulleros o cazadores de submarinos». Una propuesta « lejos del mundo de los superyates brillantes y el bling caro», indica sobre la embarcación, fondeada en ses Salines. «Alojamiento en el mar», anuncian sobre otra de estas embarcaciones, una goleta de 22 metros con base en Cap Martinet y en la que dormir en plena temporada cuesta casi 2.400 euros. «Despiértate durante la mañana con un baño en el mar azul antes de desayunar», indica el anfitrión como reclamo.

Pero no todo es lujo en el alojamiento turístico en el mar. Hay opciones mucho más económicas, por debajo de los 200 euros la noche. Eso sí, pocas. Apenas tres barco a mediados de agosto. La pernocta más barata meciéndose por las olas sale a 114 euros (80 euros a los que se suman los gastos de limpieza y la comisión) en un «lindo y bonito velero» amarrado en Sant Antoni que puede albergar a dos personas. «Vuelve a conectar con la naturaleza con esta escapada inolvidable», señala la anfitriona en la descripción, en la que afirma que se trata de un «alojamiento diferente». «Al estar amarrado en el puerto se usan los baños que tienen el club ya que hay muy buenas duchas», afirma la anfitriona del velero, para el que apenas quedan fechas libres en todo el verano y cuyas tarifas aumentan así como avanza la temporada. Este fin de semana, por ejemplo, cuesta 60 euros la noche, más gastos de limpieza y comisión.

«Barco velero en la Bahía de Sant Antoni disponible hasta el 15 de octubre. Perfecto para cuatro personas pero bastante grande para cinco. El barco no navega, es para dormir», recalca el anfitrión, que detalla que se trata del barco de un amigo, del que incluye una única fotografía. La tarifa no varía a lo largo de toda la temporada, según se aprecia marcando varias fechas en el calendario. También en la costa de Sant Antoni se encuentra el tercer alojamiento flotante más económico para el verano ibicenco: 189 euros por noche. «Saborea los detalles especiales de este alojamiento romántico con puestas de sol increíbles», escriben sobre el velero, que puede alojar a un máximo de cuatro personas y en el que aceptan mascotas y en el que se puede fumar, detallan las normas del alquiler.

Formentera

En el caso de Formentera, la horquilla de precio de los alojamientos turísticos sobre el mar no es tan extensa como en Ibiza. Oscila entre los 371 euros que cuesta la embarcación más barata a los casi 2.500 que supone pasar la noche en la más cara. Por debajo de los 500 euros, a mediados de julio aparecen dos opciones. «Te ofrecemos la mejor experiencia de alojamiento en un velero para conocer Ibiza y Formentera desde el mar. Un verdadero hotel flotante, único en Balears, donde vas a dormir en aguas turquesas, despertar en las mejores calas, el mar sera tu piscina infinita y privada. Vuelve a conectar con la naturaleza con esta escapada inolvidable», escribe el anfitrión de la más económica (371 euros la noche: 300 cada dos personas más gastos de limpieza y comisión de servicio). El desayuno está incluido, no así el combustible, matiza. Algo más, 488 por dos personas y noche cuesta el segundo alojamiento turístico flotante más barato de la isla. Se trata de un velero de once metros de eslora «de fabricación francesa».

«Velero con 24 metros de eslora, cuatro camarotes y tres baños en suite, un gran salón interior y una espaciosa cocina con dos neveras, congelador y horno, es decir, todo lo necesario para pasar unos días increíbles en el mar». Así se presenta la embarcación más cara en la que alojarse en Formentera en verano: 2.342 euros la noche (2.000 más la comisión que se lleva la plataforma). «Barco perfecto para 12-15 personas y súper cómodo para ocho personas con pernocta», indica el anfitrión antes de matizar que a la tarifa hay que sumarle cien euros diarios en concepto de combustible. En septiembre, el precio baja a 1.200 euros la noche (comisión a parte), cien euros más que en mayo.

Aunque es algo más barato el alojamiento, tiene jacuzzi. Así es la goleta clásica de 24 metros de eslora que ocupa el segundo puesto en los alojamientos flotantes más caros de Formentera: 1.870 euros la noche. «Relájate y contempla las maravillosas vistas y puestas de sol que nos ofrece la isla de Formentera», indica el anfitrión de la goleta, cuyo precio se reduce ligeramente en el mes de septiembre. Este barco tiene otro perfil, ubicado en Ibiza y con otro nombre aunque con las mismas fotografías, unos 250 euros más barato por noche.