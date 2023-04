Los vecinos de Sant Rafel dicen al alcalde que sus medidas para reducir el tráfico «no funcionan»

La Asociación de Vecinos de Sant Rafel remitió ayer un escrito al alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, en el que le insta a buscar soluciones técnicas al tráfico de la parroquia, dado que las medidas aplicadas recientemente «no han funcionado». La junta directiva de esta entidad tomó la decisión de enviar este documento al Consistorio en la reunión celebrada el pasado 3 de abril.

«La asociación -comenta su presidente, Vicent Riera- piensa que lo que se ha hecho en Sant Rafel no ha conseguido que desaparezca el tráfico. No ha desaparecido. Lo que se ha hecho es desplazarlo a otras zonas. Hay lugares donde ha disminuido o se ha bloqueado, pero hay otras donde ha aumentado porque se ha trasladado allí el de otros lugares».

En el pasado pleno de la corporación, la segunda teniente de alcalde, Neus Mateu, afirmó que desde la puesta en marcha de las medidas para reconducir el tráfico, este se había reducido «un 52%» en el casco urbano. La oposición le preguntó entonces qué consideraba como casco urbano, pues aseguró que había zonas donde se había incrementado exponencialmente. «Si puede [el equipo de Gobierno] decir que el tráfico se ha reducido o desaparecido en una zona se debe a que ha aumentado en otra», indica al respecto Riera.

En ese sentido, la asociación advierte de que «el cruce con la carretera de Santa Eulària no soporta el aumento de tráfico desplazado allí», dice Riera, que confía en que el Ayuntamiento analice la circulación en la parroquia «antes del verano, como dijo inicialmente que haría», pues en declaraciones posteriores ya se señaló desde el equipo de Gobierno que se haría «durante el verano», recuerda el presidente de la entidad.

En el escrito remitido al alcalde piden «que haya una respuesta técnica. Las soluciones no tienen que reducir el tráfico en una parte en detrimento de otra», según el presidente de la asociación. Los vecinos insisten en que el actual planteamiento «no funciona».

De ahí que pidan «que cuando se haga un análisis técnico se tengan en cuenta» las aportaciones vecinales, de manera que las actuaciones no provoquen, como ocurre ahora, efectos indeseados, como incrementar la densidad de vehículos en algunos viales: «Ahora, el tráfico no es fluido. Y no ha desaparecido, sino que se ha desplazado a otras calles», subraya Riera, que recalca que las conclusiones de la asociación «se basan en cuestiones técnicas».

Pone el ejemplo de la calle Toni des Pou: «Antes era residencial, con circulación sólo de vecinos, pero ha pasado a tener ahora mucho tráfico, incluso de vehículos comerciales. ¿Tiene la parte residencial que absorber el tráfico para mejorar la circulación de otro sector? Además, está cerca el colegio. Es contradictorio que se quiera pacificar el tráfico mientras que se mandan coches en dirección al colegio».

Y reitera que la señal de la avenida de Isidor Macabich que impide la circulación en sentido Sant Antoni, no es la adecuada: «Ya lo dijimos en su momento. No funciona e induce a confusión. Ahora mismo acabo de ver a dos coches que circulaban en dirección prohibida. Da pie a error». No han vuelto a incluir esa queja en la demanda al Ayuntamiento porque ya se lo avisaron hace meses.