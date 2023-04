Semana Santa en Ibiza: Obras en el paseo de Platja d’en Bossa al inicio de la temporada

En los primeros metros del paseo de Platja d’en Bossa que discurre por el municipio de Vila hay un socavón. Lleva ahí años. Se forma un charco cuando llueve, se llena de arena cuando hay viento y hay que ir con cuidado para no tropezar haga el tiempo que haga. Lleva años ahí, por eso a los vecinos les sorprendió encontrarse ayer con que la zona exacta en la que el firme del paseo se hunde estaba delimitada y con una zanja abierta. Ayer. 31 de marzo. Justo el día en el que, a las puertas de Semana Santa, se puede dar por iniciada la temporada turística. Una actuación que ni los vecinos ni los comerciantes del paseo entienden que no se haya hecho durante el invierno y no precisamente ahora.

No es la única sorpresa con la que se inicia la temporada en el paseo. La torre de vigilancia situada a la altura de la calle Algarb está casi desplomada (ya fue necesario cambiarla el verano pasado porque el temporal había arrasado con ella), lo mismo que la ducha que hay al lado. Casi al final, llegando ya a la altura de la calle Fray Luis de León, se ha retirado la arena que rodea un grupo de papeleras enclavadas en la misma playa. La esquina de una de ellas, destrozada, se ve quemada, mientras que las otras tampoco están en buen estado, además del riesgo de caídas que supone que no esté delimitado el espacio.