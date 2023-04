«Tenía claro que quería juntar a personas provenientes de diversos ámbitos, sin experiencia política, pero con muchas ganas de trabajar por su municipio». Así ha presentado esta tarde Rafa Triguero, candidato a la alcaldía de Ibiza por el PP, a los componentes de su lista electoral en un acto celebrado en el hotel Ibiza Playa, en ses Figueretes.

«Si ganamos, seremos vuestros empleados -ha dicho el candidato dirigiéndose a los ciudadanos- porque los concejales están para solucionaros problemas, no para creároslos; para escucharos, para acompañaros, para protegeros», ha afirmado exultante ante un nutrido auditorio. «Aquí no hay arriba ni abajo. Porque el que dirige, si está solo, no llegará a ninguna parte», ha asegurado acompañado de los otros 34 integrantes de la lista popular al Ayuntamiento.

«Ocho años de políticas equivocadas»

José Vicente Marí Bosó, presidente insular del partido y actual líder de la oposición en el Consistorio, ha agradecido a los integrantes de la lista el paso adelante que han dado. «Tras ocho años de políticas equivocadas en la ciudad, la gobierna la resignación, la arrogancia, la prepotencia y los que no tienen una idea buena», ha criticado Bosó al equipo de gobierno socialista actual.

Por su parte, la secretaria general del PP Balears, Sandra Fernández, ha destacado la “pasión de Triguero por Ibiza, que supone la mejor garantía de éxito para la ciudad, así como la preparación del equipo que le acompaña para gobernar la ciudad”.

El candidato a la presidencia del Consell, Vicent Marí, ha intervenido para asegurar que «Vila necesita recuperar la alegría, la ilusión y el espíritu de trabajo». Y ha añadido que Ibiza «merece un gobierno serio, con gente honesta y capaz, para que vuelva a ser una ciudad activa y atractiva para todos».