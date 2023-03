La ubicación provisional del Mercat Nou mientras dure su reforma será la parcela de los antiguos juzgados en la avenida Isidor Macabich, esquina con calle Madrid. Esta es la nueva propuesta que he hecho pública el Consistorio hoy a través de una nota en la que informa de que ha iniciado los trámites para la realización de tres modificaciones puntuales del Plan general de Ordenación Urbana (PGOU): la relativa a la parcela que ocupa el Mercat Nou, la modificación de los polígonos industriales de Can Bernat y Can Bufí y la relativa a ses Feixes.

Desde el Consistorio señalan en una nota que, dada la larga tramitacio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), desde el equipo de gobierno se ha decidido iniciar el procedimiento administrativo para poner en marcha algunos proyectos y demandas de la ciudadanía y acuerdos con otras instituciones Mercat Nou Respecto a la futura ubicación provisional del Mercat Nou, el Ayuntamiento indica que «dadas las dificultades de instalación del mercado en la zona de las pistas de Sa Bodega», que se propuso inicialmente, ahora se ofrece esta nueva ubicación. El Ayuntamiento de Ibiza prevé el derribo de los antiguos juzgados de la avenida Isidor Macabich y la construcción del mercado provisional en el último trimestre del año 2024. Durante este tiempo, segura, se revisará, redactará y licitará el proyecto del Mercat Nou para su futura construcción. Respecto a la modificación puntual de la parcela que actualmente ocupa el mercado, es necesaria para conseguir los parámetros urbanísticos de la futura construcción. Actualmente se permite exclusivamente una altura, mientras que el proyecto establece que se subirá un piso más. Can Bernat y Can Bufí La segunda modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Ibiza tiene que ver con los poligons industriales de Can Bernat y Can Bufí. En relación a este tema, la demanda de suelo industrial en la isla de Ibiza es una realidad que manifiestan las empresas y que ya quedó patente en el Consell de Alcaldes de noviembre de 2021, en el que se aprobó la puesta a disposición de suelo industrial fruto de una solicitud de la Pimeef. La modificación urbanística se plantea con el objetivo de planificar estos espacios industriales y dotarlos de servicios, para diseñar nuevas calles y mejorar la movilidad, además de adaptarse a las necesidades actuales y dar respuesta a las peticiones realizadas por los empresarios de las dos zonas, explica el Ayuntamiento en la nota. Ses Feixes des Prat de Vila La tercera modificación del PGOU tiene que ver con el ámbito de ses Feixes des Prat de Vila. El Ayuntamiento de Ibiza considera «adecuado promover una acción encaminada a reconocer la condición natural del ámbito, mediante su declaración como suelo rústico protegido a todo el ámbito de ses Feixes, dando cumplimiento a las imposiciones legislativas. En estos momentos una parte de ses Feixes es suelo rústico común y la otra es suelo urbano. Las revisiones del PGOU tratan todo el ámbito como suelo rústico protegido.