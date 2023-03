La presidenta de la asociación de comerciantes de Isidor Macabich, Marta Tur, lamentó ayer que los trabajos en la avenida Isidor Macabich no vayan a acabar a finales de marzo como preveía, y había anunciado, el Ayuntamiento de Eivissa. «Todos los retrasos ahora que estamos a las puertas de Semana Santa, cuando todo el mundo viene a Vila a comprar cosas para preparativos, son retrasos en la recuperación económica», indicó.

El alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz, admitió ayer en la rueda de prensa de presentación de la nueva contrata del servicio de suministro y saneamiento de agua que los trabajos en la avenida se pueden prolongar hasta principios de abril. «Dijimos a final de marzo, pero quizás sea a principio de abril», indicó. El objetivo del Consistorio, reiterado en los comunicados de prensa de los últimos meses, era que la remodelación de la avenida estuviera lista antes de que terminase el mes de marzo.

Ruiz señaló que las obras de la avenida se encuentran «en su recta final» tras la instalación del alumbrado, los bancos y la mayor parte del enlosado. «El ritmo de la obra entra dentro de los parámetros normales de un proyecto de una envergadura y con una ejecución compleja como es esta».

Desde el Consistorio recordaron que durante las obras de la nueva avenida de Isidor Macabich se han tenido que realizar importantes intervenciones sobrevenidas, como la demolición de la cañería central que se encontraba a muy poca distancia de la superficie, así como la realización de tareas de obra vinculadas a las conexiones de diferentes edificios en la red de alcantarillado y la eliminación de las fosas sépticas

Estado de las obras

Desde el Consistorio informaron de que está finalizada la obra de separativa de pluviales y saneamiento en un 95%, el trabajo de instalación de las nuevas aceras ha terminado a falta de algunos repasos y ya están instaladas y en funcionamiento todas las nuevas farolas.

También está en proceso de ejecución la peatonalización de la calle Arzobispo Cardona, una mejora que presentó la empresa adjudicataria durante la licitación, donde los próximos días se instalará el nuevo pavimento y una vez colocado se continuará con el resto de elementos de la calle peatonal como son la vegetación, farolas y bancos.

En cuanto al asfaltado definitivo, se ha decidido que los trabajos empiecen la semana del 10 de abril coincidiendo con las vacaciones escolares para no afectar a los desplazamientos en los centros educativos y permitiendo la circulación durante la Semana Santa, en el inicio de la temporada turística, «para no no afectar al tejido comercial». La vía ya está abierta al tráfico en casi todo el tramo de obras.

Ayudas a comerciantes

Por otra parte, ayer mismo el concejal de Urbanismo, Jordi Salewski, estimó que las bases definitivas para las ayudas a empresas del entorno de Macabich, afectadas por la duración de las obras, se publicarán la semana que viene.

El edil nformó de que el plazo de exposición pública de las bases terminó el pasado viernes y los técnicos municipales trabajarán en resolver «rápidamente» las alegaciones si las hubiera para «publicar cuanto antes las bases definitivas y que los empresarios empiecen a entregar la documentación».

La presidenta de los comerciantes de Isidor Macabich se mostró «contenta» de que se pongan en marcha estas ayudas para cuya distribución está prevista la apertura de una oficina de ayuda a su gestión.