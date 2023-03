Bolaños: «Armengol ha luchado mucho por un régimen especial para las islas»

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, contrapuso ayer en Peguera (Calvià) la «España en blanco y negro que mira al pasado», en alusión a PP y Vox, con la España «que mira al futuro, que quiere liderar en materia de energías renovables, libertades, derechos y cohesión territorial».

«¿Cómo se puede abstener el PP ante la moción de censura de la ultraderecha? Un partido que quiere ilegalizar partidos que no piensen como ellos. Que no quiere un salario mínimo. Que no quiere un sistema público de pensiones. Y el PP se abstiene. Ante la ultraderecha no se puede ser indiferente. ¿Cómo es posible que el señor Feijóo [líder del PP nacional] se ponga de perfil? No se lo podemos perdonar», dijo Bolaños, en el auditorio de Peguera, donde participó en la jornada de clausura de la conferencia política del PSIB-PSOE.

Este acto, al que asistieron durante el fin de semana cargos políticos del partido del ámbito autonómico, insular y municipal, además de militantes de base, sirvió para engrasar la maquinaria electoral socialista, definiendo la hoja de ruta con la que harán campaña de cara al 28-M. En esta jornada final, intervinieron también la presidenta Francina Armengol y el que ha sido coordinador de la conferencia política, el conseller Iago Negueruela.

En su intervención, Bolaños hizo alusión a la política de Balears y destacó que «se ha luchado mucho por un régimen especial» para la Comunidad. «Ese régimen especial ya es una realidad y se llama Francina Armengol. Se llama Pedro Sánchez. Se ha conseguido ahora con un trabajo muy importante de Francina, que es muy exigente con nosotros, los ministros. Nos pone las pilas al Gobierno de España para que Balears tenga lo que necesita», aseguró, entre los aplausos de los asistentes. Respecto a la aprobación del sistema público de pensiones, Bolaños enfatizó el hecho de que se haya sacado adelante con el consenso de agentes sociales y la Comisión Europea. «Y, en cambio, Feijóo se va a criticarlo a Europa. Y dice que a él le gusta más el modelo francés. ¿Le gusta que haya que trabajar más años? ¿Que la edad de jubilación sea más larga? ¿Que las calles estén incendiadas? Nuestro modelo son pensiones dignas, que la hucha esté llena y que haya paz social. Y el modelo de Feijóo es el contrario», sostuvo.

Programa de becas

Sobre el programa autonómico de becas anunciado el sábado por Armengol, que serán compatibles con las del Gobierno, Bolaños puso el énfasis en que el Ejecutivo central «ha aprobado la mayor partida de la historia en becas: 2.570 millones de euros». «Es un 70% más de lo que nos encontramos en 2018, para que todos los jóvenes de nuestro país, con independencia de la capacidad económica de sus familias, puedan llegar a la universidad», argumentó. Por su parte, Negueruela se encargó de sintetizar las conclusiones finales que emanan de esta conferencia política del PSIB-PSOE. «Queremos unas islas que velen por sus recursos, por su agua, energía limpia. Que cuiden a quienes viven en ella de forma permanente. Queremos unas islas que blinden nuestros derechos educativos, sanidad, vivienda... Unas islas para distribuir mejor la riqueza. Que garanticen calidad de vida para todos y todas», proclamó.

En alusión al Partido Popular y su relación con Vox, Negueruela señaló: «Otros prefieren rodearse de lo peor de su pasado para las elecciones. Nosotros nos rodeamos de lo mejor de la sociedad para encarar el futuro. Ésa es la diferencia». Previamente, el actual portavoz del Ejecutivo balear hizo balance de lo realizado en las dos últimas legislaturas de gobiernos progresistas. Destacó en este sentido la «paz social» construida en la primera legislatura, mediante reuniones con empresarios, sindicatos y sector educativo. Prosiguió recordando las «leyes pioneras de igualdad avanzada», la de memoria democrática y la recuperación del impuesto turístico. En esta legislatura, agregó, «la covid demostró la importancia de la gestión» para salir de la crisis «protegiendo a la gente con un gran escudo social».

Nuevas promesas

La presidenta Francina Armengol lanzó ayer una batería de compromisos para la próxima legislatura en caso de que gobiernen los socialistas. Entre estas propuestas, figuran la aplicación de una renta básica universal a nivel autónomico y convertir la salud mental en un «eje vertebrador» de las políticas del Ejecutivo balear. «Sin salud mental, no hay salud. No quiero que haya ningún joven que no se sienta a gusto con su vida. Si queremos una sociedad plena, no lo podemos consentir. Destinaremos los recursos necesarios y el apoyo sanitario y social que sea necesario. Tenemos que atender a la gente cuando nos necesita», proclamó, en el auditorio de Peguera.