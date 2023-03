La cantante británica de 29 años Becky Hill deja este verano Reino Unido para irse a vivir a Ibiza, donde espera tener un nuevo estilo de vida más tranquilo. Según publica The Sun, la estrella del pop y dos veces ganadoras del Brit Award ha revelado que se mudará a la isla esta temporada tras haber conseguido una residencia en Ibiza Rocks.

Becky Hill, que colabora con David Guetta en algunos temas como 'Remember' y más recientemente en ‘Crazy What Love Can Do’, ha asegurado que residirá en su apartamento con su perro Pig en lugar de vivir con la maleta de un lado a otro.

La idea de la cantante no es estar de fiestas todas las noches, todo lo contrario, después de dejar de beber alcohol a principios de año, ahora confía en aprovechar su estancia en la isla para escribir y pasear con su perro.

Retiro fitness

Asimismo, ha asegurado a The Sun que quiere realizar algún retiro fitness cuando se mude a Ibiza, aunque por el momento asegura que solo conoce los clubes Hï y Amnesia " y definitivamente no se ocupan de la salud y el fitness".

Becky Hill saltó a la fama en un programa de talentos de televisión llamado 'The Voice' en 2012. Ahora se prepara para ser jueza en el nuevo concurso musical de la BBC 'Project Icon: The Uk's Next Music Star'.

El 29 de junio de 2014 se convirtió en la primera concursante de 'The Voice' en conseguir un número 1 con la canción, 'Gecko (Overdrive)' con Oliver Heldens que ascendió al primer puesto en el UK Singles Chart.