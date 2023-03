Con el verano ya cada vez más cerca, la fiesta más retro de la isla pitiusa, 'Children of the 80's', calienta motores y regresa a Hard Rock Hotel Ibiza con una prometedora sexta temporada que tiene ya sus 19 fechas confirmadas, según ha explicado el hotel en una nota de prensa. A lo largo de todos los viernes de la temporada, entre el 26 de mayo y el 29 de septiembre, esta imperdible cita semanal traerá al presente las melodías ochenteras y los ritmos retros por los que se la lleva reconociendo en sus anteriores ediciones.

A partir del 26 de mayo turistas y residentes pueden bailar al aire libre junto a la piscina de Hard Rock Hotel a ritmo de la música de algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional de la década de los 80 y 90, que harán vibrar al público al ritmo de los legendarios éxitos de aquella época. "Además, como novedad este año, un escenario totalmente renovado hará que la inmersión ochentera sea todavía mucho más intensa y vívida para todos los asistentes", detalla el comunicado.

El cartel de actuaciones en directo contará con nombres tan míticos y conocidos como Sabrina, Marta Sánchez, JUST KOOL from KOOL & THE GANG, Seguridad Social, Vengaboys, Inner Circle, Alexia o Jenny Bergen from Ace of Base entre otros artistas todavía por anunciar.

Además, la apertura del viernes 26 de mayo correrá este año a cargo de la icónica Sabrina. Esta artista italiana, símbolo de una época, hará corear al unísono su máximo hit, “Boys, boys, boys”, a todos los asistentes.