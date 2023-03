El sindicato STEI Intersindical reclama en una nota de prensa soluciones rápidas y eficaces en cuanto al problema de la vivienda de los docentes de Ibiza y Formentera, como el caso que publicó Diario de Ibiza de Àlex Julià, el maestro de Formentera que se queda sin casa en mayo y no encuentra pisos a un precio razonable. Según indica el sindicato, lleva ya muchos años reclamando a las administraciones soluciones para acabar con este problema.

Desde STEl aseguran que el precio de la vivienda y la dificultad para encontrar una vivienda para todo el curso escolar, "impiden que muchas personas se decidan a pedir plazas en Ibiza y Formentera". Una cuestión que, según indica el sindicato, "ya han hecho ver en muchas ocasiones a la conselleria de Educación". "La situación es aún más difícil en el caso de las personas que vienen a cubrir sustituciones, sobre todo en el tercer trimestre. Las consecuencias son nefastas tanto para los docentes como para el alumnado y la calidad de la educación", puntualiza la nota.

El STEI, según afirma, ya propuso hace años a la conselleria que se dieran los pasos necesarios, con el acuerdo de todas las administraciones implicadas, "para evitar situaciones como los que viven los docentes para poder alojarse. Han pasado los años, y estas soluciones no llegan", aseguran.

"Los docentes que se desplazan a nuestras islas para trabajar lo tienen que hacer en condiciones dignas, y no podemos permitir que no tengan ningún sitio en el que alojarse", indica el sindicato. Además, explican en el comunicado que el nuevo Acuerdo Marco prevé que se trabaje hacia esta cuestión, "pero se necesitan soluciones urgentes ya reclamadas". En cuanto a estas soluciones, el sindicato explica: "Una de ellas puede solucionarse con el plus de residencia, pero está claro que no lo soluciona todo. Se tiene que poder vivir en nuestras islas a un precio justo, y eso va mucho más allá del complemento de residencia".

Por este motivo, STEI pide a Educación y a todas las administraciones implicadas "que busquen una solución inmediata para los decentes que ahora no tienen donde alojarse de manera digna y que puedan pagar con su dinero, y que acelere el proceso para garantizar que esta solución no se repita".