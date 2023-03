Gastos sin justificar en Ibiza: El Tribunal de Cuentas cierra el procedimiento contra Marta Díaz porque saldó la deuda

El Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público, concluye que no ha lugar a continuar con el procedimiento de reintegro por alcance de los gastos sin justificar del pasado mandato de la exvicepresidenta segunda del Consell de Ibiza, la exsocialista Marta Díaz, porque ya fueron pagados. El auto del Tribunal de Cuentas, adelantado por Periódico de Ibiza, se basa en el acta de liquidación provisional del pasado 2 de noviembre, poco más de tres años después de que Díaz pagara de su bolsillo a la institución insular los gastos que no pudo justificar.

El auto sostiene, coincidiendo con el criterio del Ministerio Fiscal, que la exvicepresidenta socialista no ha incurrido en ningún supuesto de responsabilidad contable. Este tipo de responsabilidad se dirime ante el Tribunal de Cuentas y tiene por objeto la reparación del daño a los fondos públicos mediante la devolución de aquellas cantidades apropiadas de un modo indebido. En el caso de Díaz, dicho procedimiento no podía prosperar porque, tal como publicó este diario, las cantidades que la exvicepresidenta no pudo justificar (ella alegó que había perdido los tiques) las tuvo que pagar de su bolsillo.

En concreto, en todo el pasado mandato, Díaz gastó 26.319 euros de la llamada caja fija, pero dejó sin justificar 1.585 euros. Tras el cambio de gobierno, en julio de 2019, Díaz todavía no había justificado dicha cuantía. La Tesorería del Consell había iniciado el procedimiento para requerir formalmente el pago de los 1.585 euros pendientes, pero antes de recibir la comunicación, el 20 de agosto de ese año (cuando el nuevo gobierno del PP y Ciudadanos ya llevaba un mes y medio de gobierno), Díaz se adelantó y saldó su deuda con la institución. De todos modos, a finales de octubre de ese año, la consellera devolvió a la empresa pública Ferias, Congresos y Eventos (Fecoev) otros 1.350 euros por gastos sin justificar por la asistencia con un acompañante a la gala de entrega de los Dedales de Oro (19 de febrero de 2016) y casi un mes antes a otro certamen donde la premiaron con la Estrella de Oro, dos eventos en los que los premiados tenían que pagar la cena de gala.

Instrucción judicial

Pese a que la deuda está saldada, el Ministerio Fiscal ve indicios de delito en los gastos de Díaz y, por ello, se ha abierto un proceso penal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa. La Fiscalía investigó los hechos tras recibir una denuncia de la Oficina Anticorrupción de Balears por supuesta malversación de caudales públicos. Esta oficina también trasladó una denuncia al Tribunal de Cuentas para que resolviera si había habido responsabilidad contable, no sólo por parte de Díaz, sino también de los funcionarios que ejercieron en el servicio de Intervención y Tesorería durante el pasado mandato.

El auto del Tribunal de Cuentas apunta que, según la denuncia de la Oficina Anticorrupción de Balears, entre el 8 de diciembre de 2015 y el 20 de agosto de 2019, Díaz habría pagado con cargo a tres tarjetas institucionales los siguientes importes: 7.900,71 euros en establecimientos comerciales que carecerían, presuntamente, de justificantes; 13.010 euros en reintegros en efectivo sin que, presuntamente, se hubieran indicado el destino de dichos fondos, y 14.723,74 euros en pagos para los que sí aportó un justificante.

El Consell de Ibiza, que ha corroborado ante el Tribunal de Cuentas que se ha saldado la deuda, no presentó alegaciones al cierre del procedimiento. La Fiscalía también pidió el archivo al entender que «las irregularidades detectadas han sido subsanadas, pues los gastos mediante tarjeta de crédito han quedado debidamente justificados y los importes reintegrados».

En declaraciones al Periódico de Ibiza y Formentera, Díaz sostiene que se podía haber equivocado en un gasto con la tarjeta del Consell y podía haber pagado alguna cosa como una crema o unas galletas, pero que no lo pasó al Consell sino que lo pagó de su bolsillo. Sin embargo, tal como comprobó y publicó este diario en su día, la exvicepresidenta presentó un tique en el Consell de una compra, pagada en efectivo, en el aeropuerto de Orly de París, de 58,70 euros por una caja de galletas (14,20 euros) y una crema para el cuerpo de Guerlain (44,50 euros). Este tique figuraba entre los gastos del viaje a la capital de Francia para asistir a la feria de moda ‘Who’s next?’. Sin embargo, en la relación de gastos justificados de la asistencia a este certamen de moda no figuraba este gasto.

Gastos justificados y sin justificar

Entre los gastos que Díaz no justificó y que tuvo que devolver de su bolsillo figuran los de dos entradas de cine en el Multicines y varios de peluquería y gasolina. Aparte, sí que hay otros gastos justificados como el de un tique de un bar-restaurante del barrio de Salamanca, en Madrid, de tres combinados de alcohol, un mojito y «una consumición mínima» por valor de 56 euros. Esto se produjo, según la fecha del tique, a las 2.14 horas de la madrugada del sábado 23 de enero de 2016, cuando se celebraba la feria turística Fitur. También destacan dos comidas, con sangría de cava, de un fin de semana en un beach club de Cala Jondal (294 euros en total) en cuyo tique se incluye el suplemento del 20% del servicio de hamacas. La exvicepresidenta justificó este gasto, los días 12 y 13 de agosto de 2017, como «comida Adlib Eivissa». Ese año, el desfile de la moda Adlib se había celebrado los días 18, 19 y 20 de mayo. Además, Díaz colgó ese mismo día una foto en las redes sociales, con el siguiente mensaje: «Hoy, por fin, después de tres semanas, día de playa… Cala Jondal».