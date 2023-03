Los sindicatos avisan de que este verano será «muy difícil» por la falta de sanitarios en Ibiza

Poco más de una treintena de personas de la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos (Unisep) se concentraron ayer por la mañana frente la Casa del Mar de Ibiza, la sede de la Dirección insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas, para reclamar una vez más la equiparación del complemento de residencia de los empleados públicos del archipiélago balear con los de Canarias, Ceuta y Melilla.

El representante del sindicato CSI-CSIF, Juan Nieto, lamentó que la presidenta del Govern, Francina Armengol, haga «oídos sordos» a esta ya vieja reivindicación de los funcionarios público y ni siquiera», recalcó, «se digne» a recibirlos.

«Insistimos con estas movilizaciones. Volveremos a hacer el mismo acto de protesta los próximos dos sábados y no descartamos, si la Administración no atiende nuestra petición, incrementar las movilizaciones», dijo, al tiempo que recordó que esta demanda afecta a un total de 50.000 empleados públicos de las islas. También resaltó que este problema provoca «la falta de personal» y, con ello, «la merma de un servicio de calidad». «En definitiva, el afectado es el usuario».

Precisamente, Rosa Planells, del sindicato de Enfermería SAE, advirtió de que «el próximo verano será muy difícil» por la marcha de profesionales, sobre todo de la sanidad, y «los problemas» para sustituirlos con nuevas contrataciones. En este sentido, Antonio Pallicer, del Sindicato Médico, insistió en que «el alto coste de la vida en Ibiza» no sólo provoca «problemas para que lleguen médicos a la isla, sino para que se queden». «Es muy grave que los ciudadanos no tengan garantizado el derecho de la igualdad de servicio independientemente del lugar en el que vivan en el territorio nacional. Los políticos que nos gobiernan no lo acaban de entender», lamentó.

Verónica León, del sindicato Satse, añadió que la sanidad se presta con «un servicio mínimo» y que, pese a que los usuarios de la sanidad reciben atención, ésta «no es la que merecen». «Las listas de espera son muy altas y las Urgencias están colapsadas», recordó, mientras que Carles Rizo, del sindicato educativo ANPE, explicó que a partir del 1 de mayo muchos docentes se quedan sin casa porque se inicia la temporada del alquiler vacacional. «Balears no puede dejar fuera los servicios públicos por el turismo», advirtió.