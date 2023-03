Los trabajadores de las residencias del Govern en Ibiza amenazan con ir a la huelga

Entre pitidos de silbato y el choque de tapas de cacerola, un clamor general: «Igualdad es justicia salarial». Y no solo justicia: «Igualdad es subida salarial». Esa es la principal reclamación de los trabajadores de la Fundación Balear de Atención y Apoyo a la dependencia que desarrollan su labor en las residencias ibicencas Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra, dependientes del Govern. Un centenar de empleados se concentraron ayer para hacerse oír en la residencia Can Raspalls y también hubo concentraciones en las demás residencias. Los trabajadores no descartan ir a la huelga si no se atienden sus reivindicaciones.

Piden igualdad con el resto de instituciones sanitarias y sociosanitarias como los centros del Ib-Salut, el Consell de Ibiza o el Consell de Mallorca. También una subida salarial que les equipare a esos trabajadores, con los que existe una diferencia de entre 400 y 600 euros, pero que en algunos casos llega a los 1.000 euros, según miembros del Comité Intercentros. El representante sindical del CSIF e integrante del comité intercentros, Jaume Bardají, calificó la situación de «competencia desleal» de recursos humanos respecto a otras administraciones, que provoca «una carencia de profesionales» en las residencias de titularidad autonómica. «Es algo que llevamos reivindicando mucho tiempo, presentamos varias propuestas a la conselleria pero nos dieron largas. Al final seguimos igual», informó. La conselleria de Asuntos Sociales indicó a los trabajadores que la negociación se debía hacer en la mesa del sector instrumental, pero en la reunión de esa mesa no hubo ningún cambio para las categorías más bajas. Si bien se aprobó un complemento para enfermeras y médicos «porque la diferencia era considerable», esta subida de sueldo no se ha extendido al resto de la plantilla. Es por ello que piden que este complemento se aplique a todas las categorías, dado que son tan importantes estos profesionales como los auxiliares de enfermería, los fisioterapeutas o los administrativos, remarcan. «Queremos que nuestros profesionales se queden en plantilla, que no venga Can Misses o el hospital de Inca y se los lleve porque ofrecen mejores condiciones salariales. Tenemos plantillas precarias por la fuga de profesionales, que se van a trabajar a otras administraciones», lamentó Bardají. Nuevas movilizaciones El representante sindical señaló que esta situación afecta directamente a la atención a los usuarios. Al no poder cubrir bajas y vacaciones, porque «las bolsas de trabajo están vacías», en momentos puntuales la plantilla se queda en mínimos, provocando una sobrecarga de trabajo con el consecuente descenso en la calidad del servicio. La trabajadora de administración y representante del comité intercentros Ana Domínguez, concretó que la situación es especialmente grave en verano, cuando se refuerzan los servicios hospitalarios. «Hemos llegado a estar 10 y 15 días sin cubrir vacaciones. Si queremos tener una estabilidad necesitamos mejorar condiciones porque, además, es bueno para el usuario». El comité intercentros espera recibir alguna propuesta por parte de la conselleria en los próximos días, tras la numerosa movilización en Ibiza de ayer, que tuvo menos seguimiento en Mallorca y Menorca. De no obtener respuesta en 15 días los trabajadores iniciarán paros parciales en las residencias y los sindicatos se plantean ir a la huelga si finalmente el Govern no aplica mejoras en los salarios.