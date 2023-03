Gala del colegio de psicólogos en Ibiza: «El tratamiento psicológico no es un artículo de lujo»

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (Copib) homenajeó ayer a diferentes profesionales y entidades por su labor divulgativa o laboral en el campo de la psicología. El Centro Cultural de Jesús acogió, pasadas las 19.30 horas, la gala de entrega de premios a cinco psicólogos de las Pitiusas por sus 25 años de colegiación ininterrumpida y por haber contribuido de esta manera al crecimiento de la profesión. Se trata de María José Vidal, Javier Serapio, Juan Ángel Serra, Ana María Zafra y Ana María Hernández.

El Copib también distinguió la trayectoria profesional y divulgativa de la periodista de Diario de Ibiza Marta Torres Molina, la labor de la Asociación Asperger de Ibiza y Formentera (AIF), de la Plataforma Sociosanitaria Pitiusa y de la presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Mediación en las Illes Balears (Ademib), Sara Santacruz Fernández. El de ayer fue el primer acto presencial de homenaje organizado por el Copib desde el covid. Asistieron alrededor de 60 personas.

La redactora Marta Torres fue premiada por dar a conocer en sus piezas periodísticas la importancia de la psicología y de la profesión en distintos ámbitos de la sociedad. Una labor que ha realizado a lo largo de los años a través de artículos, entrevistas y reportajes elaborados con rigor y sensibilidad. Algunos ejemplos son ‘El largo camino de una mujer violada’, texto en el que se abordan los problemas psicológicos a los que se enfrentan las mujeres que son víctimas de violencias machistas y, concretamente, de agresiones sexuales, o ‘El eco de los malos tratos’, un extenso reportaje que profundiza en las secuelas del maltrato psicológico en la infancia.

La periodista recogió el premio acompañada de la directora de este medio, Cristina Martín, y durante su intervención tuvo palabras de agradecimiento para ella y para la subdirectora Rita Vallès por haber tenido «el espacio y el tiempo necesario» para tratar dichos temas, para lo que también es imprescindible «tener una dirección sensibilizada con los temas sociales». Asimismo, agradeció a los miembros de Copib por haber estado siempre «tan abiertos» a atenderla durante la elaboración de los reportajes.

Javier Torres, el decano del colegio balear de psicólogos, acudió a este evento y le entregó el galardón (una escultura elaborada por Gabriel Ramis). En una conversación con este diario, el decano destacó la implicación de Marta Torres Molina con los profesionales del sector: «En estos últimos años siempre ha contado con nosotros para los programas o para artículos de prensa y alguno de opinión, o para recabar nuestra opinión a la hora de elaborar reportajes». En este sentido, Javier Torres habló de la importancia de reconocer el trabajo de los medios de comunicación desde el sector de la psicología y señaló que la prensa es un «elemento importante que ayuda a visibilizar no solamente las situaciones en las que hay algún problema que atañe a la psicología, sino también el trabajo que realizan los profesionales de la psicología».

La Asociación Asperger de Ibiza y Formentera, por su parte, fue reconocida por promover la incorporación de profesionales de la psicología en los programas de intervención que lleva a cabo esta entidad, dedicada a cubrir las necesidades de las personas con Síndrome de Asperger y de sus familias. «Es muy importante que haya asociaciones que pongan en marcha proyectos de atención psicológica para sus usuarios», apuntó Torres.

La Plataforma Sociosanitaria fue premiada por su apoyo a la incorporación y consolidación de psicólogos en asociaciones de ámbito sanitario. Esta entidad agrupa a 17 asociaciones que trabajan con personas que se encuentran en riesgo de exclusión social o que tienen algún tipo de necesidad especial. Javier Torres puso de relieve que, de alguna manera, este tipo de entidades «suplen las carencias de la administración en cuanto a atención psicológica».

La psicóloga y presidenta de Ademib, Sara Santacruz, como referente que es en el desarrollo de la mediación en Ibiza, fue reconocida «por su extensa trayectoria profesional», formación y defensa de la psicología. Al recoger el premio, lamentó que la situación de la salud mental es «grave» y que es «la hermana pobre» de salud, por lo que reclamó más recursos en la sanidad pública.

Javier Torres también destacó la trayectoria y los logros que la psicología ha experimentado en los últimos 25 años en Ibiza y Formentera: «Ha habido un desarrollo muy importante en varias áreas de la psicología, como son el ámbito de la clínica, el educativo, jurídico, el de emergencias o en cuestiones de igualdad y género, entre otros aspectos». A modo de ejemplo, hizo alusión a la ampliación de plazas en diferentes dispositivos y recursos públicos de atención a la ciudadanía.

El camino por recorrer

No obstante, expresó que no hay motivos para conformarse: «No nos tenemos que quedar ahí porque todavía queda bastante camino por recorrer». Es por ello que insistió en la necesidad de continuar trabajando para ampliar el número de psicólogos en las Pitiusas, tanto en Atención Primaria como en los centros educativos. Su mensaje durante su discurso fue muy claro: «El tratamiento psicológico no es un artículo de lujo ni un capricho. Es una necesidad y un derecho de la ciudadanía, de la misma manera que tiene derecho a una asistencia sanitaria». En este sentido, lamentó que «está aumentando exponencialmente el índice de suicidios en población adolescente y adulta», así como las autolesiones en menores de edad.

En el acto se proyectó un discurso grabado de Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de la Psicología de España, quien felicitó a los colegiados premiados: «Poder dar un servicio de alta calidad hace que la profesión sea reconocida y esté consolidada»: «Los profesionales de la psicología son completamente necesarios para un equilibrio de la ciudadanía y de la sociedad de bienestar que queremos conseguir». Ana Pallás, vocal pitiusa en la Junta de Gobierno del Copib, presentó la gala, en la que también intervinieron el director insular de Desarrollo y Gestión Económico-Social, Ignasi Casas; la coordinadora de la UIB de Ibiza y Formentera, Gemma Tur; y la coordinadora académica de la UNED en Ibiza, Isabel C. Maciel. También el psicólogo Javier Serapio en representación de todos los colegiados homenajeados.