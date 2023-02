La presidenta del PP de Balears y candidata a presidir el Govern, Marga Prohens, criticó ayer «el abandono durante ocho años por parte de Armengol de Formentera y de sus residentes». Acompañada por miembros del PP de Formentera y de la coalición Sa Unió, Prohens viajó hasta la menor de las Pitiusas para denunciar una situación sanitaria en la isla que «preocupa» a los populares, «porque si la falta de médicos es un problema grave en el conjunto de Balears, lo es especialmente en las Pitiusas. Y en Formentera, por su triple insularidad, la situación comienza a ser insostenible y así lo denuncian los usuarios de la sanidad pública en la isla».

La candidata del PP censuró que «desde comienzos de febrero el Hospital de Formentera no dispone de internistas». De hecho, dijo, «no dispone nunca de internistas y con lo que ahora se encuentran los vecinos es que los médicos de otras especialidades que cubren estas plazas de internista tampoco están operativos». «Esto supone que los vecinos de Formentera no pueden en estos momentos ser atendidos en su hospital», criticó.

«Los únicos médicos que hay en la isla son los de urgencias del SAMU y los de atención primaria», detalló Prohens, y puso como ejempl de las consecuencias de la «falta de gestión sanitaria» del Govern del PSOE de Pedro Sánchez y Francina Armengol, que «un paciente que acudió a Urgencias el pasado martes por la noche tuvo que esperar cerca de 15 horas para ser desplazado al hospital de Can Misses, en Ibiza. Y como los profesionales de Can Misses también están al límite, allí tuvo que esperar otras cuatro horas más en un box». «Casi 20 horas en total de espera. Esto no es de recibo», lamentó.

Sin oncólogos

«Como tampoco es de recibo la situación del servicio de Oncología y la falta de oncólogos denunciada y que afecta de una manera directa a Formentera, ya que depende de los oncólogos de la isla de Ibiza, y en estos momentos sólo hay uno de los seis que debería haber. Según el Govern de Armengol, se está atendiendo a los pacientes oncológicos por Skype, que ya es grave, pero es que, según los usuarios, ni tan siquiera es así, sino que se suspenden y anulan citas de un día para otro», añadió.

«Estamos hablando de pacientes oncológicos, de personas que están luchando la batalla de todas las batallas, como es luchar contra un cáncer. Y en lugar de encontrar una sanidad pública que los acompañe, con una atención humana y continuada, se encuentran sin atención y, en el mejor de los casos, atendidos por Skype. Y todo ello con más recursos que nunca en el presupuesto del Govern, con una recaudación récord en impuestos gracias a la inflación», ha advertido Prohens.

Finalmente, la candidata del PP al Govern en las elecciones del 28M anunció en Formentera que, una vez al frente del Ejecutivo, el PP pondrá en marcha una estrategia de captación y fidelización de los profesionales sanitarios, «compensando la insularidad, quitando trabas y declarando zonas y especialidades de difícil cobertura para hacer más atractivas estas plazas».

«Sin duda, la especialidad de oncología lo será, especialmente en esos lugares donde más está padeciendo la atención como el caso de los oncólogos en la isla de Ibiza o los internistas en Formentera. El Govern del PP se pondrá a trabajar desde el primer día, garantizando la equidad de los servicios sanitarios entre las islas. Porque los ciudadanos de Ibiza no pueden ser ciudadanos de segunda y los de Formentera no pueden serlo de tercera», concluyó Prohens.