El Ayuntamiento de Ibiza finaliza la instalación de dos plantas fotovoltaicas en el colegio Blanca Dona y en la escoleta de Can Cantó para generar energía limpia de autoconsumo en estos dos centros educativos.

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea, a través de los Fondos Feder-Edusi, el presupuesto total ha sido de 130.023,73 euros (IVA incluido). La empresa Eiffage Energia S.L. ha sido la encargada de realizar este proyecto.

Los colegios Sa Bodega, Can Misses, Sa Joveria, Cas Serres y Can Cantó contarán con energía solar

La inversión para el colegio Sa Blanca Dona ha sido de 98.534,81 euros, y para la escoleta de Can Cantó, de 31.488,92 euros. En cuanto a la potencia fotovoltaica instalada ha sido de 84,4 kW en el colegio Blanca Dona y de 23,7 kW en la escoleta de Can Cantó.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Salewski, afirma que «el objetivo de todas las acciones que se están llevando a cabo en los centros escolares e instalaciones municipales es impulsar la sostenibilidad mediante la generación de energía fotovoltaica en las cubiertas disponibles, al tiempo que reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera y aprovechando la energía solar por el autoconsumo».

Más beneficios

Salewski añade que «el desarrollo de éste y del resto de proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en espacios públicos que están en marcha conlleva beneficios como la reducción de la contaminación acústica, el ahorro de combustibles fósiles y poder producir electricidad sin emisión de contaminantes».

Desde el Ayuntamiento de Ibiza se impulsa el desarrollo y promoción del uso de la energía limpia y renovable que promueva el aprovechamiento de la energía solar transformándose en energía eléctrica, así como el aprovechamiento de excedentes que no se consuman en la red eléctrica mediante la instalación de plantas fotovoltaicas en régimen de producción de energía de autoconsumo conectada a la red en diferentes edificios públicos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Ibiza está en la última fase administrativa de licitación de varios lotes para instalar plantas fotovoltaicas en las cubiertas de los colegios de Sa Bodega, Can Misses, Sa Joveria, Cas Serres y Can Cantó, y en los edificios municipales del CETIS y la Biblioteca Can Ventosa con una inversión de 790.835,54 euros.