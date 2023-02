Los familiares de internos de Sa Residència, «descorazonados» tras la reunión con el Govern

«Ha sido descorazonador. Porque te dicen que no pueden hacer absolutamente nada», lamentaba tras la reunión con la consellera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, la familiar de un interno en Colisée Sa Residència, un sentimiento de desánimo compartido entre allegados de usuarios de la que ha sido definida como la «residencia de los horrores», quienes llevan meses denunciando el maltrato y la vulneración de los derechos y la dignidad de los mayores internos.

«Nos ha repetido que lo lamentan y que les encantaría poder crear más plazas residenciales, pero no tienen ninguna posibilidad de conseguir terrenos y construirlas. Y que, una vez hecho el concierto, la norma existente les deja sin capacidad de maniobra», explica la familiar, que no puede entender cómo Asuntos Sociales carece de «competencias» en un recurso social tan básico y necesario para hacer de garante ante una situación en la que se vulneran los derechos de unas personas tan frágiles. «La respuesta ha sido, tal y como recibo esta queja, la mando al Consell y no hago nada más», critica.

Respecto a las denuncias que los familiares de los internos han hecho llegar a Asuntos Sociales, la consellera les preguntó ayer si no se habían planteado trasladarlas a la Fiscalía. Fina Santiago aprovechó, además, la reunión para criticar que tienen «muchas dificultades» para entenderse con el Consell de Ibiza, «a diferencia de lo que sucede con Mallorca, Menorca y Formentera», ante la indignación de algunos presentes por que se responda a una urgencia social en clave política. «Somos el eslabón más débil y nos estamos viendo perjudicados en esta compleja maraña de administraciones e intereses políticos», lamentaba una de las asistentes al encuentro, que recordó que los familiares de los usuarios de Colisée Sa Residència también siguen esperando una respuesta al escrito que enviaron el 9 de enero a la conselleria balear de Salud para denunciar las negligencias en el centro. «El sentimiento es de incredulidad. Todo es muy triste. No entendemos inclusive cómo la sociedad no reacciona, cómo permite que se vulneren los derechos de los más indefensos», concluye una de las familiares.

Declaraciones en Formentera

Fina Santiago había asegurado horas antes en Formentera que «tanto el Consell de Ibiza como el Govern quieren que las residencias [de mayores] funcionen con la máxima calidad», en referencia a las deficiencias denunciadas por los familiares de los usuarios de la Residencia Colisée, que tiene 84 plazas concertadas con el Govern balear, de las 114 que ofrece en total.

La consellera señaló que dentro de las competencias que tiene cada una de las citadas instituciones «el Consell de Ibiza ha actuado bien, ha enviado un inspector, ha hecho su visita y hay un acta de inspección que determina las deficiencias que ha encontrado y los plazos para resolverlas». Indicó además que desde su departamento también han solicitado al Consell una copia de ese acta de inspección.

El Govern balear tiene un contrato con una empresa, a la que ha pedido un plan de mejoras para esta residencia. «Y nosotros estamos siguiendo ese plan de mejoras», advirtió la consellera. A su juicio entiende que tras la inspección realizada, el Consell de Ibiza «debe dar plazos para que esto se resuelva». Fina Santiago se mostró convencida que «entre el trabajo que hace el Consell y el que hace el Govern, en un corto plazo, se deben resolver estos problemas».

Además del encuentro que mantuvo ayer por la tarde con los familiares de los usuarios de la Residencia Colisée -«para explicarles todo el trabajo que hemos hecho y aclarar cualquier duda que puedan tener en relación a las competencias», en palabras de la consellera balear-, el Consell Insular de Ibiza, competente en esta materia, ha convocado a la conselleria balear de Bienestar Social el próximo 23 de febrero «para tener una reunión conjunta y ver si podemos colaborar con ellos». Santiago no dejó ningún resquicio de duda sobre la colaboración institucional: «Por supuesto nosotros vamos a colaborar con el Consell, como siempre lo hemos hecho, desde los ámbitos competenciales de cada uno», subrayó.