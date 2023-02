Los animalistas de Ibiza critican el traslado de los perros de Can Dog a Mallorca

Los animalistas de Ibiza denuncian que la rescisión del convenio con Can Dog por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària tenga como resultado el traslado a Mallorca, a la Fundació Natura Parc, de los animales hasta ahora acogidos en esas instalaciones de la isla.

La Associació Animalista de les Illes Balears (Assaib Ibiza) y otras asociaciones como Ibiza4patas y DUO, han presentado una instancia en el Consistorio este jueves en la que piden conocer "las causas que han generado la urgencia de la rescisión del contrato" con Can Dog, los detalles del "acuerdo urgente" formalizado entre Santa Eulària y Natura Parc y, por último, conocer la localización con fotografías de los perros y otros animales de Santa Eulària que fueron trasladados "con urgencia" ayer desde Can Dog a Mallorca, según detalla la delegada de Assaib en Ibiza, Andrea Manzano.

A juicio de los animalistas de la isla, esta rescisión esconde "intereses del Ayuntamiento para firmar con Natura Parc". El Ayuntamiento de Santa Eulària "no quería pagar por las castraciones de los animales, algo que todas las asociaciones animalistas le hemos reprochado en varias ocasiones durante las reuniones con el técnico Javier Gómez y la concejala de Medio Ambiente de Santa Eulària, Mónica Madrid", asegura Manzano. "Nos sentimos todos muy impotentes ante estos abusos de poder. Vamos a las reuniones y no nos tratan con respeto, no nos dejan ni hablar", afirman los animalistas.

"El Ayuntamiento no quería pagar por las castraciones de los animales, algo que hemos reprochado a los responsables municipales en todas las reuniones", afirma la portavoz de las asociaciones.

Santa Eulària anunció ayer la rescisión del contrato que mantenía desde el día 2 de febrero con Can Dog por más de medio centenar de irregularidades, algunas de ellas muy graves.

El Ayuntamiento, según informó ayer en una nota, consideró que esa rescisión era necesaria "para poder así garantizar la seguridad y el bienestar de los animales en acogida" tras haber realizado "numerosas inspecciones y controles al servicio, con técnicos dedicados en exclusiva y veterinarios, además de requerimientos reiterados para la subsanación de los mismos", explicaron ayer desde el Consistorio.