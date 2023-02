El hospital de Ibiza, a la espera del sí de tres oncólogos

La dirección del Hospital Can Misses está a la espera de que tres oncólogos que se han interesado por las plazas vacantes en el Área de Salud de Ibiza y Formentera respondan si vienen finalmente a trabajar a Ibiza. Así lo han asegurado la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, y la gerente del área sanitaria, Carmen Santos, «Hemos desplegado toda nuestra oferta, no sólo profesional y laboral, sobre las mejoras que podemos ofrecerles, sino también de alojamiento», afirma Santos, que recalca que uno de estos profesionales se supone que este viernes daba una respuesta. «Nos decepcionamos tanto cuando no vienen que hasta que no los vemos aquí sentados no decimos que vayan a venir», apunta Santos, que afirma que estos profesionales se lo piensan tanto, a la hora de venir «por una cuestión de infraestructura familiar». «Tienen que desplazar a toda la familia y muchas veces dan un paso atrás», indica.

La consellera insiste en que trabajan para atraer especialistas a Ibiza, en que la atención que se presta en Oncología «es de calidad» y en que no hay demora en las primeras visitas. Esto mismo, que están trabajando, contesta cuando se le pregunta si tiene pensado declarar Ibiza zona de difícil cobertura, lo que ofrecería a los profesionales más incentivos para venir a la isla, como han reclamado desde el Sindicato Médico y también el PP. «No es que esté en contra, todo lo contrario, pero hay que poner sobre la mesa unas características diferenciales por ser islas. El borrador del Ministerio considera la dispersión como un factor importante para ello, pero aquí tenemos otras características», justifica la consellera, que señala que se están «homogeneizando» los criterios para esta declaración en todo el territorio. En este sentido, recuerda que el plus de fidelización se paga únicamente a los profesionales de las Pitiusas y Menorca, para hacerlas más atractivas. La consellera no cree que la exigencia del catalán afecte a la contratación de especialistas para las Pitiusas. Cardiología Carmen Santos ha explicado que, finalmente, uno de los dos cardiólogos que había pedido un concurso de traslado a Andalucía se queda en Can Misses. «Nuestro problema se minimiza, pero ya tenemos un plan de contingencia para poder paliar la ausencia del segundo. Es una pérdida, pero el impacto sobre los pacientes va a ser mínimo», indica la gerente, que detalla que cardiólogos de Son Espases acudirán regularmente a Can Misses, aunque esto aún no está perfilado. Además, recuerda que de los casos urgentes se ocupa la unidad de Hemodinámica, mientras que la UCI puede hacer ecocardiogramas. La consellera ha reiterado que Ibiza es un lugar «atractivo» para los sanitarios, a pesar de lo que denuncian los propios profesionales: «Tenemos que dar un mensaje de confianza. No acepto que se diga que tenemos aquí una atención sanitaria de segunda clase porque parece que la población no está bien atendida. Y no es así".