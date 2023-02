Carlos Rodríguez: «Hace años metástasis era igual a muerte, ahora no»

¿Los pacientes siguen teniéndole el mismo miedo al cáncer?

Hay de todo, pero una parte de la población ha empezado a normalizarlo y no le tiene tanto pánico. A veces te sorprende la entereza, tranquilidad e incluso humor de los pacientes. Yo aprendo mucho de la vida al ver cómo se enfrentan a los mayores miedos que tenemos: la enfermedad y la muerte. Veo gente que ya no tiene miedo a pronunciar la palabra cáncer, pero hay gente que tiene pánico a aparecer por aquí incluso encontrándose muy bien. Ese halo de angustia, ansiedad y miedo aún sigue ahí y lo vemos en el día a día de la consulta.

¿Los tratamientos y las expectativas han mejorado?

Sí, los tratamientos están mejorando mucho. Hay muchísimos recursos destinados a investigación y se están logrando avances farmacológicos más rápido de lo que puedes estudiar. Hay quien pregunta por qué tenemos tantas visitas, si está aumentando tanto la incidencia. No. El crecimiento de casos es paulatino y tiene que ver con el aumento de la población y la mayor esperanza de vida. Lo que aumentan son las visitas de pacientes porque mejora la supervivencia y porque algunos para los que hace diez años no había ninguna terapia y no se trataban, ahora tienen cuatro líneas de tratamiento activas y han pasado de tres visitas al año a 25. El progreso y las mejoras terapéuticas aumentan la presión asistencial de forma mucho más rápida que el aumento de la incidencia. Con los mismos casos necesitamos cada vez más especialistas.

Hace tiempo que se reclama un registro de tumores, ¿sería útil?

Para nuestra práctica diaria, no es imprescindible.

¿Algún día será una enfermedad crónica?

Ya lo es para muchos pacientes, pero sigue habiendo muchos para los que no hay un tratamiento efectivo o tumores para los que sí lo hay, pero sin una respuesta duradera. Puedes tener la enfermedad avanzada, incurable, en teoría, pero pararla con terapia y ofrecerle a ese enfermo un tiempo prolongado con calidad de vida. Esto ya es una realidad para muchos gracias a la inmunoterapia, que ha conseguido que pacientes con supervivencias muy cortas consigan respuestas de meses e, incluso, años. Desarrollan una vida relativamente normal con una patología con metástasis con la que hace años nadie hubiera pensado que se pudiera vivir ni ese tiempo ni con esa calidad de vida.

¿Me está diciendo que metástasis no es igual a muerte?

Metástasis no es igual a muerte. Cáncer es una palabra muy dura, pero metástasis lo es más aún. Supone el riesgo real de que peligre tu vida. Hay pacientes con metástasis con supervivencias largas y muy buena calidad de vida. Te cruzas con mucha gente por la calle que ni te imaginas que tiene cáncer metastásico. Su aspecto es normal, son funcionales y tienen vidas activas. Es muy sorprendente el tipo y el tiempo de vida que una paciente con metástasis puede llegar a tener. Hace años metástasis era igual a muerte, pero ya hay pacientes que llegan a curarse.

Pero los hay que no se curan.

Ésa es la parte más dura de este trabajo. Lo comunicamos con todo el tacto y la franqueza posible. Y tratando de plantear alternativas realistas en una situación de no curación. Tratamientos que le ayuden a controlar los síntomas y tener la mayor calidad de vida posible. Todo lo que la oncología y la medicina pueden ofrecer cuando ya no puede curar.