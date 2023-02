Guerrero considera «brutal» que el PTI «permita legalizar» ahora el sótano de la villa de Cathy Guetta en Ibiza

El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, del PSOE, critica con dureza algunas de las novedades que el gobierno del Consell de Ibiza, formado por PP y Ciudadanos, incorpora en la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), en especial la que permite que los usos de vestidor, gimnasio, sala de juego y sala de cine, entre otros, en los sótanos y semisótanos, no computen en volumen y así no resten al máximo de 900 metros cúbicos permitido en el conjunto de la vivienda.

«No veo necesaria una modificación puntual si no una revisión del PTI porque ya está caducado. Pero aprobar una modificación para cosas como legalizar el sótano de la villa de Cathy Guetta me parece brutal», afirma Guerrero, cuyas primeras valoraciones sobre el contenido de los cambios de la normativa territorial se basan en el texto de la presentación del Consell, no del contenido exacto, de la letra pequeña, del texto normativo que aún debe aprobar de forma inicial el pleno de la institución insular.

«En vez de subir, ahora vamos a excavar, ir hacia abajo, para hacer más sótanos. No deja de ser pagar un favor a alguien», lanza el alcalde, al tiempo que puntualiza que no quiere focalizar la atención sólo en el caso de Villa Titanium de Cathy Guetta, la expareja del famoso dj David Guetta.

«Hay muchas casas en las que pasa esto. Me parece un traje a medida para esta u otras casas de ricos que pueden permitirse estos lujos en los sótanos y que lo hacían de manera ilegal. No soy capaz de entenderlo», subraya.

A mediados de 2017, el Ayuntamiento de Sant Josep abrió un expediente de infracción urbanística a la promotora de Villa Titanium por la ejecución de obras ilegales por valor de dos millones de euros, entre ellas, la parte más importante, la construcción de una piscina interior, gimnasio con ring de boxeo, sala de fiesta y cine en el sótano, cuando el proyecto autorizaba salas de máquinas de la casa o almacén. Actualmente, sólo los garajes y salas de máquinas en los espacios soterrados no computan como volumen.

Guerrero cuestiona «¿qué ibicenco necesita un vestidor, un gimnasio o una sala de cine en el sótano de su casa? No creo que esto ocurra en ningún otro sitio. Un sótano no deja de ser un sótano, un espacio con aire forzado que suele estar bastante mal iluminado, por lo que, por habitabilidad, no se debería estar mucho tiempo ahí. Por eso es un sótano, porque se debe destinar a almacén, instalaciones y garaje. Que ya está bien. ¿Pero una sala de cine? Cada vez que lo leo me quedo a cuadros», insiste.

«¿Quién manda en esta isla?»

Sobre el hecho de que el Consell haya incorporado esta propuesta a petición del Colegio de Arquitectos, el alcalde de Sant Josep cuestiona: «¿Quién manda en esta isla? ¿Los promotores, constructores y arquitectos? Me parece perfecto que los arquitectos lo hayan pedido, también pueden solicitar que el color del sol sea mañana verde, pero seguirá siendo amarillo-naranja».

Por otra parte, el alcalde critica «las incongruencias» del gobierno del Consell porque, por un lado, pone freno al uso turístico en suelo rústico (en las viviendas posteriores a 1956), algo que le parece «perfecto», pero, por otro, «permite que se siga explotando el campo como si fuera un suelo urbano».

Se refiere, aclara acto seguido el alcalde, a las segregaciones, en el sentido, por ejemplo, de que tras una división, la finca remanente se puede transmitir a un tercero «sin esperar ocho años», o agregar una porción de terreno a otro colindante para sumar los metros cuadrados mínimos para construir.

Contradicciones de la norma

El documento de la presentación indica que con los cambios proyectados en el PTI se logrará «una reducción drástica de la especulación en suelo rústico», recuerda el alcalde, que añade: «Pero no se conseguirá poniendo más suelo rústico para construir». «Habrá más casas. No sé si hay más casas que ibicencos o ibicencos que casas. ¿Qué queremos que sea el campo ibicenco? Hay que darse un baño de realidad. Este desorden que hay en Ibiza no ocurre en otros sitios. El crecimiento debe ser en suelo urbano. Es lo coherente y normal», dice.

Tampoco entiende Guerrero, a la espera de conocer, reitera, el detalle de los cambios en la norma territorial, por qué se permite elevar medio metro la altura de las viviendas (hasta 6,5 metros) «para que el porche esté más elevado». «Puedo entender que la vivienda tenga más altura para que sea más habitable, pero ¿el porche?».