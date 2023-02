Los arquitectos de Ibiza pidieron un aumento del volumen de las viviendas en rústico

El Consell de Ibiza ha rehusado atender la petición del Colegio de Arquitectos de las Pitiusas de aumentar el volumen de las viviendas en suelo rústico, ahora en 900 metros cúbicos, hasta los 1.200. La negativa del Consell se basa en que aumentar este parámetro supondría un cambio de calado para una modificación puntual, según explica la presidenta de los arquitectos pitiusos, Carmen Navas-Parejo, que reconoce que el colectivo que representa pedía más, «no en el sentido de que se pueda construir más, sino una documentación más clara en la definición de conceptos que generan confusión».

En todo caso, el Consell sí ha atendido demandas específicas de los arquitectos, como que no computen en volumen (los 900 metros cúbicos máximos de la casa) los sótanos y semisótanos que se destinen a los siguientes usos: aparcamiento, servicios de infraestructuras del edificio, lavandería, distribuidor, trastero, vestidor, almacén, bodega, gimnasio, salas de juego y salas de cine. El sótano, además, no puede superar la huella de la vivienda. Ahora no computan en volumen los dos primeros usos apuntados, el de parking de vehículos y los cuartos de servicios de la casa.

Navas-Parejo justifica esta demanda en el hecho de que, con este cambio, se logra que las viviendas tengan «una superficie útil mayor pero sin cambiar la apariencia de cara al exterior». «Es difícil encajar una vivienda unifamiliar en 210 metros cuadrados. Las dimensiones y la distribución es distinta de la de un apartamento de un edificio. Con una volumetría tan reducida, surge una tipología de vivienda en el campo que parece a un edificio de viviendas. Buscamos una estética como la de las antiguas casa payesas y necesitamos más volumen y opciones para encajar los parámetros del PTI», dice.

El vicepresidente primero, Mariano Juan, reconoce las dificultades que entraña la limitación del volumen para reproducir el estilo de casas payesas, pero «no es el momento de discutirlo» porque la Comisión de Medio Ambiente podría poner pegas. Por ello, Juan afirma que esta cuestión se abordará en la revisión profunda del PTI.

Con el cambio previsto ahora, se podrá liberar en planta baja espacio que se destine a lavadero y trastero y pasarlo al sótano. Navas-Parejo apunta, además, que en el campo hay más necesidad de espacio para guardar herramientas y maquinaria para el jardín.

La villa de Cathy Guetta

Hay que tener en cuenta que una de las ilegalidades detectadas por el Ayuntamiento de Sant Josep en Villa Titanium, la mansión de Cathy Guetta, expareja del famoso dj David Guetta, fue que en el sótano se habilitó una piscina interior, gimnasio con ring de boxeo, sala de fiesta y cine cuando el uso autorizado en el proyecto era el de sala de máquinas y servicios de la casa. Con la modificación del PTI, el gimnasio y la sala de cine se podría instalar en el gimnasio sin que afecte (reste) al volumen del conjunto de la edificación, siempre y cuando figurase en el proyecto y dicho uso no estuviera prohibido por el planeamiento municipal.

Otra petición de los arquitectos que ha sido aceptada por el Consell es el incremento de la altura máxima de las viviendas de dos plantas a 6,5 metros, medio metro más que ahora. Esto permitirá «un juego en el volumen de mayor riqueza, aunque implique una reducción de la superficie».

Críticas del PSOE

Por su parte, el grupo del PSOE en el Consell criticó ayer que esta modificación del PTI «desprotege» el territorio porque «turistifica todas las casas construidas antes de 1956, incluso las que están en espacios naturales protegidos». «Es una barbaridad e incrementará la presión y la saturación turística del campo», señala en una nota.

Los socialistas adelantan que no apoyarán esta modificación porque a parte de «levantar restricciones del PTI», el presidente, Vicent Marí, «ha incumplido su compromiso de consensuar» los cambios porque no ha contado ni con los ayuntamientos ni con la oposición.

El vicepresidente primero del Consell sostiene, en cambio, que a finales de noviembre se envió tanto a los grupos políticos como a los ayuntamientos, con cuyos representantes hubo una reunión, un borrador de la propuesta, pero que no han hecho ninguna aportación.

Además, a través de una nota de prensa, el PP de Ibiza recuerda que la modificación del PTI impide el uso turístico de 11.000 viviendas en el campo, pero sí de un millar de casas payesas (alquiler de habitaciones 60 días al año), de las que un total de 800 ya podían hacerlo al amparo de la ley turística del PSOE. «Ningún diputado socialista ibicenco votó en contra», destaca la nota.