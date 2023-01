Bàrbara Munar, la dietista de Ibiza que desmonta los mitos de la menopausia

El libro ‘Reinas sin reglas’ (Grijalbo), de Bàrbara Munar (Ibiza, 1982), que verá la luz mañana, pretende acabar con los tabús que rodean al fin de la menstruación y ayudar a las mujeres que atraviesan esta etapa a vivirla bien y con actitud positiva.

Explica la dietista y comunicadora ibicenca que el climaterio y la menopausia son una «época tabú» que la sociedad identifica con la vejez y el fin de la feminidad y de la que todavía ahora cuesta hablar. «Es un tema que no ha interesado hasta que las mujeres hemos empezado a reclamar nuestro espacio», afirma.

La responsable de la cuenta de Instagram @hablandodenutricion, con 234.000 seguidores, es muy consciente del desconocimiento que hay en torno a la materia en la actualidad, a pesar de que las mujeres vivimos más de un tercio de nuestra vida sin menstruar. Licenciada en Periodismo, profesión que ha ejercido durante 17 años, Munar se percató de la falta de información que existía cuando en 2018 empezó los estudios de técnica superior en Dietética y Nutrición. Asegura que en los dos años de formación «apenas se dedicaron dos horas» a esta etapa de la mujer, en la que ella decidió especializarse como dietista.

Prácticamente se puede decir que Munar es «autodidacta» en este tema. «Al principio iba a ciegas para ayudar a las mujeres porque no había guías nutricionales regladas sobre la alimentación en la menopausia. Lo que hice es leerme todos los estudios que me iba encontrando para formarme y crear mi propia estrategia», reconoce.

Toda la experiencia adquirida en su trabajo como dietista y la información extraída de consultar casi 200 estudios científicos publicados en los últimos diez años la ha volcado en su ópera prima. Con ‘Reinas sin reglas’, la autora quiere ayudar a las mujeres a entender el climaterio «sin mitos, sin miedos y sin prejuicios, desde una vertiente cercana, realista y con un punto cómico» que pretende acabar con toda la leyenda negra que rodea a esta etapa. Ya el título escogido es una declaración de intenciones: «Cuando las mujeres llegamos a la menopausia tenemos un sentimiento de pérdida y tendemos a callárnoslo, ya no nos sentimos mujeres, es como si nos avergonzáramos, cuando debería ser al contrario, deberíamos sentirnos orgullosas de dar este paso en nuestra evolución y pensar que toda esa energía que antes se nos iba con la menstruación ahora la tenemos disponible para nosotras». De hecho, afirma, «este periodo suele coincidir con una época de desarrollo profesional y social enorme». «Muchas mujeres consiguen sus mayores éxitos profesionales a partir de los 40 y los 50 años», asegura.

La dietista ibicenca insiste: «La menopausia es una realidad y hay dos vías o vivirla con una visión negativa o, en lugar de llamarnos a nosotras mismas ‘menopáusicas perdidas’, encararla con una perspectiva positiva y con información veraz». ‘Reinas sin reglas’ apuesta por la segunda opción: «Es cierto que la alteración del sistema hormonal que tiene lugar con el climaterio provoca en nosotras cambios físicos y psicológicos, pero que esta etapa sea maravillosa dependerá de nuestra actitud y de la información que manejemos antes y durante».

Como queda reflejado en la portada, el libro contiene «claves nutricionales para la salud femenina a partir de los 40 años». «Es un libro muy necesario y que he escrito con el ánimo de ayudar. No creo que haya otra publicación que trate de forma tan profunda el tema de la alimentación en la menopausia», señala Munar antes de subrayar que toda la información que ofrece «tiene un respaldo científico».

En algo más de 200 páginas, la dietista ofrece fórmulas para reducir e incluso eliminar los síntomas asociados al climaterio «a través de la alimentación, la actividad física y también la suplementación», además de otras herramientas como la meditación.

El libro, dividido en doce capítulos más una introducción y una conclusión, analiza uno por uno todos los síntomas vinculados a este periodo, explicando a qué se deben y cómo se pueden evitar o mejorar. Habla, entre otras cosas, del «aumento de peso, la grasa abdominal, la falta de sueño, los sofocos, los cambios de humor, la sequedad de la piel, el insomnio, la osteoporosis y el riesgo cardiovascular». Aunque «no es un libro de recetas», al final de la obra hay un menú con sugerencias de la autora para comer de una forma saludable.

«No hay que comer menos»

Munar desmonta en ‘Reinas sin reglas’ muchos mitos, empezando por el más grande y el que más preocupa, que «la menopausia engorda y que se debe comer menos». «Eso no es así, puede haber un cambio en nuestra composición corporal, que es fruto del paso de los años y del descenso hormonal, pero eso no quiere decir que sea vinculante, si cuidamos la alimentación introduciendo algún pequeño cambio nutricional y practicamos ejercicio no tenemos por qué engordar» ,asegura Munar. Entre los llamativos consejos que recoge en su primer libro está el de «comer proteínas en al menos el 80% de la comidas que se hagan al día» y el de «aumentar las grasas porque ayudan a estabilizar de forma suave el sistema hormonal, con lo cual si incrementamos su ingesta algunos síntomas como los sofocos disminuyen».

Munar también hace recomendaciones para ganar energía y mejorar la libido. «Que se tiene menos deseo sexual es cierto, pero eso no viene motivado solo por el descenso de hormonas (estrógeno y progesterona) que se produce en esta etapa sino que influyen otros factores, como los cambios físicos, la presión social y la falsa creencia de que la menopausia es el fin de nuestra feminidad y el inicio de nuestra vejez. Todo eso hace que nos sintamos más inseguras y hace que caiga la libido», explica.

Las sugerencias de la dietista para poder dormir bien pasan por comer «los suficientes hidratos de carbono, grasas y proteínas que nos permitan mantener las glucemias estables y conciliar correctamente el sueño».

Munar, que reside en la actualidad en un pequeño pueblo de Girona, Arbúcies, explica que entre los planes de su editorial, Grijalbo, está el de presentar el libro en Barcelona, aunque también le haría mucha ilusión poder hacerlo en Ibiza, el lugar donde creció y en el que reside su familia.