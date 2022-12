«Hay muchas más actividades en Sant Antoni este mandato. Igual por eso sube el importe de Sonitec»

La edil de Servicios Generales y Contratación afirma que el Consistorio «está trabajando en [crear] un contrato abierto, que comprenda todos los servicios que conlleva cualquier tipo de evento» y así evitar que se repitan casos como el de Sonitec.

Sonitec ha recibido 859.000 euros en tres años, desde 2019, ocho veces que lo que percibió durante el anterior mandato. ¿Por qué se ha elegido a esa empresa para casi todos los contratos?

Lo primero que hay que hacer constar es que ya cuando entramos en el Ayuntamiento [en 2019] se venía de una situación irregular en la que no existía un contrato abierto en el que todo se pudiera adjudicar a una sola empresa. Se ha elegido a Sonitec, pero no sólo a ella. Para los diferentes tipos de eventos se escogió también a otras. Esas facturas no sólo proceden de la concejalía de Fiestas, sino también de Cultura, de Turismo [que lleva el mismo edil de Fiestas], de alcaldía, Comercio… Es decir, que son diferentes eventos, no sólo los de Fiestas. Sonitec es una empresa de Sant Antoni, es del municipio, es de calidad, ofrece un servicio integral…

Pero ha recibido la inmensa mayoría de los contratos y como ocho veces más, en dinero, que lo que facturó entre 2015 y 2019. Puede parecer raro que alguien, de un mandato a otro, pase a facturar tanto.

También hay que ver que en el anterior mandato, si bien no se elegía sólo a esta empresa, se escogía a otra. Desconozco los números de lo que recibía aquella empresa en concreto, pero bueno, ocurría también en el pasado mandato. Es cierto que Sonitec ha sido contratada para bastantes eventos, pero también hay que tener en cuenta que en este mandato se han hecho muchas más actividades que en el anterior. Sólo hay que ver las navidades, que antes eran inexistentes. Igual por eso sube el importe entregado a esta empresa en concreto, pero que en el anterior mandato fue para otra.

Hay 141 contratos en ese listado. Y hay tres que superan los 15.000 euros, de manera que, en principio, deberían haber sido licitados. ¿Alguno fue licitado o todos se contrataron directamente?

Esos tres contratos que me indicas, desconozco cuáles son…

Dos son por la batalla de cartagineses contra romanos, uno de 2019 y otro de 2022 (por 19.223 y 25.756 euros, respectivamente), y otro por una fiesta en s’Arenal (29.976 euros) en 2019. ¿Se contrataron directamente?

En licitación, este tipo de eventos, ahora mismo, no hay. Igual que en el pasado mandato. Cuando entramos ya vimos esa problemática, de manera que desde finales de 2020 se está trabajando en [crear] un contrato abierto, que comprenda todos los servicios que conlleva cualquier tipo de evento. Esos contratos que me indicas no llevaban licitación, pero se está trabajando en ello, cosa que no se había hecho nunca. Trabajamos para que salga lo antes posible, para este [caso] y otros muchos, pues tenemos otros servicios en reparo. Se está trabajando para regular la situación.

¿Tienen informes de Intervención con reparos por esas facturas?

No te sé contestar a esto ahora mismo.

Acaba de decir que existían reparos. Suponía que eran de Intervención.

Es que las facturas que tendrían que tener una licitación y no la tienen, llevan reparo.

¿Y lo tienen estas de Sonitec?

No lo sé. Si te digo la verdad, la primera noticia que tengo de esos tres contratos [por más de 15.000 euros sin IVA] es ahora. No tengo la información.

¿Hay fragmentación de contratos? Está el caso de las fiestas de Sant Bartomeu de 2021 en donde hay seis para lo mismo, para un escenario.

Eso es lo que ocurre cuando no existe una licitación pública que incluya todo este tipo de servicios. Y cuando llegamos nos encontramos con esto. Cosa que se va a solucionar.

¿Han recibido alguna petición de fiscalía anticorrupción para que les faciliten documentación al respecto?

No.