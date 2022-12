Protesta en Ibiza para que bajen los precios de los alimentos

El malestar de los ciudadanos ante la subida de precios en la cesta de la compra va en aumento y en Ibiza, donde el coste de la vida es tan elevado, ya se empiezan a mostrar los primeros síntomas de hartazgo. La protesta ciudadana que se llevó a cabo hoy en Vila es uno ellos, a pesar de que la movilización apenas reunió a una veintena de personas. «Somos pocos, pero ruidosos», comentó con humor la directora teatral y dramaturga Maruxa Martos, una de las personas que se concentraron a mediodía junto al árbol de Navidad de Vara de Rey para dejar claro que «comer no debe ser un lujo».

«Los sueldos no suben y cada vez cuesta más alimentarse», apuntó Verónica Gavilán, que fue la persona de la que partió «esta iniciativa particular ciudadana convocada a través de las redes sociales». «La idea inicial era hacer una manifestación que saliera del Cetis y llegara a Vara de Rey, pero al ser pocos, hemos optado por la concentración», explicó.

En el paseo se reunieron los manifestantes, que habían salido a las once de la mañana de la estación de autobuses de Vila portando una gran pancarta en la que se leía ‘Bajen los precios’ y carteles con lemas como ‘Pasamos terror en el supermercado’, ‘No es la guerra, ni la inflación, ¡es abuso!’ o ‘Queremos sueldos dignos, no limosnas’.

Doris Sánchez fue la encargada de leer el manifiesto, escrito por la cantautora Pilar Garzón, también presente en la protesta.

«Esta llamada de auxilio» a la que puso voz Sánchez comenzó haciendo mención a la guerra de Ucrania, que «no tiene que ser necesariamente» la única causa en España de «la pobreza selectiva que se va cebando con las clases más bajas y vulnerables de nuestra sociedad». «España es uno de los países de Europa con los sueldos más bajos, que se mantienen pese a la inflación», subrayó la portavoz de los movilizados, que en su manifiesto dieron un buen tirón de orejas a «las energéticas, los bancos y las grandes empresas de alimentación». «La sinvergonzonería y el latrocinio» por parte de todos ellos es, en palabras de los manifestantes, «la causa principal de no poder llenar la cesta de la compra». «Señores políticos, dejen de mirarse los ombligos en los despachos de sus partidos y dejen de fabricar banderas que no sirven para comer y cumplan su obligación de mejorar nuestras vidas. Si no suben los salarios, bajen los precios de los productos básicos», reclamaron. La lectura del manifiesto concluyó haciendo referencia al artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los artículos 35 y 51 de la Constitución española. Aunque eran pocos, los gritos de «basta ya, no más robos» con los que terminó la concentración se escucharon en todo el paseo. Los convocantes adelantaron que habrá más movilizaciones.