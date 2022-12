«Soy el máximo responsable de esta situación, no el único»

Esta entrevista se realizó el pasado viernes, el día después de la rueda de prensa en que PSOE-Reinicia anunció que no se sentará a negociar unos posibles presupuestos para Sant Antoni en 2023. El alcalde del municipio nos atiende en su despacho después de una reunión. Detrás de nosotros entrará en el despacho otro medio de comunicación. El rechazo del pleno a los presupuestos ha trastocado un diciembre que debía ser plácido y en el Consistorio hay mucho trajín que se aprecia en la mesa del alcalde, llena de papeles.

¿Todavía tiene esperanza de sacar adelante los presupuestos de 2023 antes de final de año?

Sí, todavía no la he perdido del todo. Unidas Podemos no se ha cerrado en banda como ha hecho PSOE-Reinicia, aunque viendo que suelen seguir su estela en las votaciones del pleno y lo que hicieron en la votación de presupuestos no sé si podremos llegar a algo, pero la esperanza no la he perdido. Quizás el señor Torres es capaz de recapacitar y votarlos a favor viendo lo que ha provocado con su voto en contra, bloqueando el dinero y las inversiones que iban destinadas a los vecinos, las entidades sociales o los clubs deportivos de Sant Antoni.

Si Torres le planteara aprobar ahora el presupuesto con la misma condición de poner en marcha esos cuatro acuerdos de pleno, ¿valoraría aceptar esa condición?

¿Con el mismo presupuesto?

Sí.

No, no ha cambiado en nada en ese aspecto. No he variado en mi idea de que no tengo que ceder a chantajes ni a que alguien quiera sacar pecho por conseguir algo que está fuera del presupuesto.

Pero son unos acuerdos de pleno que en algún momento deberán ponerse en marcha, no le estaba obligando a nada que el Ayuntamiento no tuviera que hacer.

Son acuerdos que ya están hablados en el plenario, la exigencia de Torres no venía a cuento. No firmé el acuerdo por tres motivos: que lo consideré un chantaje innecesario porque era un tema que ya se había resuelto en el pleno, segundo que creo que él no estaba en posición de exigirme fechas cuando él no ha cumplido con los proyectos del acuerdo de gobierno que eran de su departamento y tercero porque este documento no tenía nada que ver con los presupuestos.

¿Hablará con él ahora que parece que le están cerrando las puertas los demás grupos?

Estoy dispuesto a hablar, espero que él esté dispuesto a recapacitar. Yo no trabajo ni por tema político ni por ego, lo hago por los vecinos de Sant Antoni, si lo mejor para Sant Antoni es que salgan los presupuestos adelante haré lo que haga falta y no tengo ningún problema para hablar con el señor Torres.

¿Estaría dispuesto a hablar de temas como la puesta en marcha de un reglamento de pleno o de la creación de la figura del defensor del ciudadano?

Podemos hablar de ello, pero creo que para aprobar un presupuesto hay que hablar de presupuesto. La negociación de cada tema, de cada procedimiento, tiene que ser sobre aquel tema. No se puede poner como condición la creación de un defensor del ciudadano para, por ejemplo, poder asfaltar una calle. Si quieres patatas no vengas pidiéndome limones.

Estos acuerdos de pleno, ¿saldrán adelante antes de que termine el mandato?

Yo quiero poner en marcha todo lo que tenemos en nuestro programa electoral, que es lo que tiene preferencia. Eso y lo que contemplaba el acuerdo de gobierno. Todo lo que sale extra, que no es primordial, va a la cola. Además, la puesta en marcha de esos acuerdos depende de diferentes concejalías y hay algunas que pueden avanzar más rápido y otras menos. Antes o después los acuerdos de pleno se pondrán en marcha.

¿Le es indiferente si se hace antes o después de que termine el mandato?

No podemos poner fechas. La zona azul tenía que estar en marcha hace años, que era un proyecto que dependía de la concejalía del señor Torres, y esperamos que se ponga en marcha en febrero a poco más de dos meses de terminar la legislatura. Así que insisto, el señor Torres no está en posición de exigir fechas, él no ha hecho el auditorio nuevo, ni las obras de los campos de fútbol, ni el nuevo cementerio, etcétera.

Todas estas cosas que no ha hecho el departamento del señor Torres tampoco las ha hecho el ejecutivo de Sant Antoni.

Soy responsable, pero no el único responsable como dice la oposición. Todos tienen voto en el pleno para sacar adelante proyectos. Yo soy el mayor responsable de que no se aprueben los presupuestos, pero el voto en contra de los partidos de la oposición o del señor Torres también los hace responsables. No es lo mismo ser el máximo responsable que el único responsable.

Unidas Podemos le pide la documentación administrativa de una serie de contratos como condición para negociar los presupuestos, ¿se la dará?

Es que ya se les dio, tengo un oficio de agosto en el que se ve como se les dio esa documentación.

Se les dieron las actas de pleno en las que constaban cosas que ya habían escuchado y una relación de gastos, pero no la documentación del trámite de esos contratos.

Al final es la misma estrategia del señor Torres, pedir otras cosas para bloquear los presupuestos. Se la daremos, no hay problema, pero si son simplemente excusas para no negociar que lo digan. Han presentado cuatro registros de entrada por este tema y cada uno es para leerlo. Piden contratos audiovisuales, ¿a cuáles se refieren? Hay contratos audiovisuales en todas las áreas. Sus peticiones no quedan claras.

Según lo que se recoge en los plenos parece que saben a qué contratos se refieren, porque se les dio información con una respuesta oral, ¿no cree que dándoles la documentación estaría eliminando la excusa para no negociar y obligándoles a retratarse si se niegan?

Estoy pendiente de ver qué otra excusa pondrían, porque es la dinámica de la oposición: bloquear. Pero nosotros daremos los pasos que haya que dar. Les daremos la documentación que necesitan, si hay que ampliarla lo haremos, no tengo ningún problema, pero me parece que es una excusa. Igual que hizo PSOE-Reinicia diciendo que no quieren ni sentarse a hablar porque no contemplamos un escudo social para proteger a la población más vulnerable. Precisamente en este tema se ha mejorado mucho desde la pasada legislatura a esta.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, a partir de 2017 le dieron a Cáritas 5.000 euros y mantuvieron la subvención. Cuando nosotros entramos, en 2020 duplicamos esta cantidad, en 2021 le subimos un 50%, hasta los 15.000 euros que se mantuvieron en 2022 y para 2023 se le habían presupuestado 20.000 euros. A Cruz Roja también se le iban a dar 20.000 euros en 2023. Nunca se había dado tanto a Servicios Sociales como en esta legislatura. En 2020 se destinaron 640.000 euros de remanente para ayudas de emergencia que no se llegaron a gastar. Ese año destinamos 883.000 euros por la pandemia. Cuando entramos en 2019 había 195.000.

Hablamos de un cambio por una situación excepcional, ¿ahora mismo cómo estamos?

En 2021, que es verdad que seguíamos en pandemia, la partida de Servicios Sociales era de 954.000 euros y en 2022 destinamos 550.000. Para 2023, que podemos considerarlo el primer año íntegro sin pandemia, íbamos a destinar 400.000 euros. Comparado con 2019, cuando se destinaron 195.000 euros, supone más del doble. Siempre hemos tenido a disposición más dinero del que se ha acabado utilizando, por lo que el escudo social está garantizado con nosotros. Aportamos más fondos a las entidades sociales y destinamos más dinero a ayudas sociales. Otro motivo que argumentaba Lorenzo para no negociar es que habíamos fracasado en conseguir fondos europeos. Tenemos 3.000.000 de euros en fondos europeos en el banco. Dicen que no van a ser cómplices del modelo turístico del PP, cuando nosotros cuadruplicamos la zona que entraba en el decreto de excesos aplicándolo a todo el casco urbano. Además, ¿qué campaña turística hicieron para definir el modelo turístico de Sant Antoni? A ver quién trabaja por cambiar el modelo turístico y quién no hizo nada.

Le quedan apenas tres semanas para negociar los presupuestos, ¿hasta dónde podría ceder y dónde están sus líneas rojas?

Tendríamos que sentarnos y ver hasta dónde quieren llegar.

Unidas Podemos hablaba de ampliar la partida para Servicios Sociales, ¿estaría abierto a este cambio?

Sí. Estaban presupuestados 20.000 euros para Cáritas que es cuatro veces más que hace cuatro años, pero si quieren que aumentemos la partida hasta los 50.000 euros, estaríamos abiertos a ello. Pero también es verdad que nuestro objetivo es destinar más a nuestros propios Servicios Sociales para que la gente no tenga que ir a Cáritas.

Si finalmente no consigue sacar adelante los presupuestos, ¿cómo plantea la gestión del presupuesto prorrogado hasta el mes de mayo?

Con su apoyo o sin él iremos adelante, aunque acaben bloqueando el presupuesto. Llevaremos modificaciones puntuales del presupuesto a pleno para las cosas más importantes y allí sin duda quedarán retratados si se niegan a sacarlas adelante. Con los presupuestos prorrogados en seis meses podremos hacer mucho trabajo.

¿Qué parte de responsabilidad asume en el hecho de haber llegado a esta situación?

La parte proporcional de mis nueve concejales respecto a los 21 del pleno. Para sacar los presupuestos hay que lograr más votos a favor que en contra. No tengo la mayoría absoluta, si la tuviera toda la culpa sería mía. Pero la responsabilidad es compartida entre todos los miembros del pleno, el señor Martín tiene responsabilidad, también Unidas Podemos y también PSOE-Reinicia. Porque después dicen que al pleno hay que llevar los presupuestos acordados. ¿Alguien duda de que los lleváramos acordados? Los presentamos con el señor Torres el día anterior. Lo que no puede ser es que alguien dé un cambio de dirección de su voto de un día para otro.

Pero siendo usted la cabeza del equipo de gobierno, ¿no cree que quizás no haya sido capaz de mantener el orden dentro de su casa?

No sabía que hubiese que arreglar nada. Si alguien vio el plenario se dio cuenta de que Torres me presenta esa hoja y es el momento en el que me informa de que firmarla es una condición para aprobar los presupuestos. Aparentemente estaba todo acordado, pero si un señor dice un día sí y otro día no, poca cosa se puede hacer. Si el señor Torres considera adecuado ese giro de veleta dando de lado a los ciudadanos de Sant Antoni votando en contra, creo que Unidas Podemos o PSOE-Reinicia debieron tener más altura de miras y abstenerse. Podían hacer después alegaciones que yo les hubiese aprobado y si no podían haber bloqueado los presupuestos en la aprobación definitiva.

Ellos dicen que con esas alegaciones no podían hacer los cambios que querían.

Pues parece mentira que hayan gobernado durante cuatro años y no conozcan el funcionamiento del presupuesto porque es mentira, sí que pueden.

¿Cómo queda al final el reparto de áreas entre sus concejales?

Sumo a mis concejalías la de Infraestructuras y Obras Públicas, Neus Mateu llevará Plan Estratégico, María Ribas llevará Deportes, Miguel Tur llevará Comercio y Juventud, David Márquez llevará Movilidad y Transporte y Eva Prats llevará Transparencia. Como concejal de Sant Mateu quedará Miguel Ángel Costa.

Serán seis meses en minoría, ¿cómo los afronta?

Será difícil, más teniendo en cuenta como la oposición se ha puesto en modo campaña electoral. El señor Antonio Lorenzo ya ha demostrado que se aferra a un estilo más radical que Simón Planells. Fernando Gómez de Podemos va mucho a rebufo de PSOE-Reinicia, es más, muchas veces en su turno defiende temas de PSOE-Reinicia y parecen el mismo partido.

¿No cambiará el planteamiento para gobernar estos seis meses?

Muchos de los trabajos que se hacen gobernando no van a plenario. El trabajo de gestión del día a día, de mantenimiento, etcétera, con los presupuestos prorrogados las concejalías podrán seguir haciendo la mayoría de sus tareas.

¿Desiste entonces de sacar acuerdos en pleno?

No, claro. Por eso he dicho que presentaré cambios puntuales en el pleno de las cosas más importantes. Si tengo que prorrogar los presupuestos espero que podamos trabajar. Con los presupuestos prorrogados las concejalías no cambian el presupuesto que tenían este año. Subíamos el presupuesto de Cultura el año que viene un 32%, por ejemplo, pero el trabajo de seis meses se podrá sacar adelante. Muchas cosas se pueden aprobar por decreto de alcaldía o por Junta de Gobierno y cuando dependamos de la oposición intentaré encontrar apoyo de alguno de los cuatro partidos.