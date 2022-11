Cáncer en Ibiza: «Parece que los parchecitos en Oncología no acaban nunca»

«Parece que los parchecitos en Oncología no acaban nunca», afirma Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), en referencia a la situación vivida este último año en el servicio del Hospital Can Misses. Martínez asegura que en la entidad comprenden que la falta de médicos no es un problema exclusivo de Ibiza y entienden las dificultades de atraer a estos profesionales a la isla, pero recuerda que los enfermos de cáncer «no tienen tiempo» y que necesitan que esta falta de profesionales se solvente lo antes posible.

En este sentido, conscientes de que uno de los principales escollos para que los sanitarios se desplacen a la isla es el problema dela vivienda, en Apaac han intentado buscar una solución buscando personas con viviendas en alquiler. «Que tuvieran apartamentos a un precio asequible para poder ofrecerlos a los oncólogos que se planteen venir a la isla de manera que encontrar una vivienda no fuera un problema», relata Martínez. Al menos, una primera vivienda desde la que, ya con calma, encontrar otra que se adapte mejor a sus necesidades. Desde la asociación enviaron esta propuesta a la dirección médica del Hospital Can Misses, desde donde todavía no les ha llegado ninguna contestación, explica la presidenta de la entidad. De hecho, asegura que han tenido que rechazar un piso que les ofrecían en Sant Antoni precisamente porque nadie se ha puesto en contacto con la asociación para ver si les interesaba esta ayuda y estudiar la mejor forma para gestionarla.