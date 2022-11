Afectados de cáncer de Ibiza y Formentera piden a Salud que suba las «ridículas» dietas a los enfermos desplazados

Un total de 60 euros. Para pagar una noche de hotel y una comida al día. Es lo que perciben, en estos momentos, los enfermos de cáncer que deben desplazarse a Mallorca para tratamientos, consultas o intervenciones. Una cantidad que las asociaciones de afectados y familiares llevan tiempo denunciando que no alcanza para sufragar los gastos que supone este desplazamiento. Una situación que en estos momentos, con la subida generalizada de los precios, se ha agravado.

«Esos 60 euros no dan para nada», afirma Helen Watson, presidenta de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), que califica de «ridícula» la cantidad que perciben los enfermos y sus acompañantes. Además, señala que en los últimos tiempos es «prácticamente imposible» conseguir una de las habitaciones de Son Espases para pacientes trasladados porque «siempre están llenas». «Lo que aporta Salud a los enfermos que tienen que viajar a Mallorca no les da para nada. Es una vergüenza. 60 euros para pagar una noche de hotel y la comida no es suficiente», apunta Watson.

«Y a veces tardan en pagar», apostilla Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), que se suma, sin dudarlo, a la petición de Watson. Algo que hacen también otras dos asociaciones de afectados por esta enfermedad en las Pitiusas: la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Asociación de Cáncer Metastásico. «¿Hay que aumentarlas? La respuesta es un sí rotundo», afirma Susana Ribas, portavoz de esta última, que recuerda, además, que la cantidad prevista para los desplazamientos entre el aeropuerto al hospital son 20 euros. Una cantidad suficiente si el enfermo se encuentra en condiciones óptimas, algo que, señala, no suele pasar con los enfermos oncológicos.

«Apoyamos totalmente la petición de Helen Watson», abunda Carmen Villena, presidenta de la junta local de Ibiza de la AECC, que conoce muy bien las apreturas que sufren los enfermos de cáncer y sus familias. Muchas de las prestaciones económicas que concede la organización son, precisamente, para ayudarles a asumir los gastos que suponen estos desplazamientos fuera de la isla para recibir asistencia médica. Una situación que se repiten en todas las demás asociaciones, que se ven obligadas a ayudar económicamente a muchos de los enfermos. «En ocasiones les hemos adelantado el dinero de las dietas desde la asociación y otras se lo hemos donado», insiste Martínez, que hace hincapié también en lo que supone tener que desplazarse para las personas que afrontan en solitario la enfermedad. «Algunas voluntarias las acompañan en estos desplazamientos», explica la presidenta de Apaac. Siempre que el traslado sea para ir y volver en el mismo día, matiza.

Al igual que Watson, Martínez reconoce que no es fácil conseguir que estos enfermos desplazados desde Ibiza puedan pernoctar en los alojamientos previstos en el hospital de referencia para estos pacientes. Desde la asociación aprovechan «algunos contactos» en la isla para intentar que puedan pasar la noche en Mallorca sin tener que pagar. Ante esta situación y en vista de que los actuales están siempre llenos, Susana Ribas pide al Govern que disponga de más alojamientos para enfermos desplazados

Además de pedir que aumenten las dietas que pagan a los enfermos desplazados (son las mismas para todos), las entidades reclaman al Servei Balear de Salud que las abone con mayor celeridad. Denuncian que tardan meses en percibirlas y que se han llegado a dar casos de pacientes que han fallecido sin haber recuperado el dinero.

Las entidades reconocen que con la puesta en marcha de la radioterapia en la isla se han reducido los desplazamientos de pacientes oncológicos, pero destacan que sigue habiendo enfermos que tienen que viajar a Son Espases. Además, recuerdan que la «miseria» de las dietas de Salud no es algo que sólo sufran los enfermos de cáncer sino todo los usuarios de la sanidad pública que deban desplazarse a Mallorca para recibir atención sanitaria.

Transporte y manutención se abonan sin justificar

Un total de 60 euros por pernocta y media pensión, 20 euros por trayecto entre el hospital y el aeropuerto y 20 euros al día de manutención. Son las dietas establecidas por el Govern balear para los pacientes de las islas que deben desplazarse a otra isla para recibir atención sanitaria.

Desde el Ib-Salut destacan que se abonan los billetes del enfermo y el acompañante (si lo hubiera) «cuesten lo que cuesten» y que, además, de esos 20 euros para transporte terrestre «no se pide ningún justificante ni recibo». Es decir, se abonan y ya está. Esos 20 euros por cada uno de los trayectos entre el centro sanitario y el puerto o aeropuerto son 25 cuando el desplazamiento es a otra comunidad.

Si el enfermo va y vuelve el mismo día, es decir, si no tiene que pasar noche fuera de casa, el Ib-Salut paga 20 euros al paciente y otros 20 a su acompañante. Estos 20 euros serían 30 en concepto de media pensión cuando es necesario que el enfermo pase noche fuera de su casa, matizan desde el Servei. Estas dietas de manutención, señalan, tampoco tienen que justificarse con recibos o facturas.

La factura que sí es necesario presentar es la del hotel, pensión o apartamento en el que se alojen paciente y acompañante (o este solo si el enfermo está en el hospital). Eso sí, Salud no abonará más de 60 euros por noche y persona «en concepto de pernocta y media pensión cuando deben permanecer dos días o más fuera del domicilio».

Cuando los pacientes son de Formentera, se suman, a todo esto, otras compensaciones por la triple insularidad: 15 euros por persona para gastos de transporte.

Salud recuerda que el próximo año, cuando el enfermo desplazado sea un menor, se pagará dietas y transporte a dos acompañantes, no únicamente a uno, como pasa en estos momentos.