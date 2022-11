Día de la Diabetes en Ibiza: «En el embarazo, que yo sea diabética solo puede afectar al tamaño del bebé»

Almudena Macías espera un hijo y padece diabetes tipo uno, así que su embarazo se considera de riesgo. Está en la semana 36 y ya está planificando el parto de su bebé, que por la enfermedad que tiene su madre debe nacer antes de la semana 40 «porque es cuando más crece y puede sobrepasar el percentil». Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una dolencia crónica que cada vez afecta a más personas y, aunque con el paso de los años hay más avances, «aún faltan muchos más recursos para facilitar la vida de las personas que sufren esta enfermedad», cuenta la futura madre.

Almudena era muy joven cuando se enteró de que padecía diabetes: «Tenía 16 años y estaba bastante gordita, por lo que fui al médico y me hizo una analítica. Al principio me dijeron que tenía que adelgazar y fui al endocrino, que me puso una dieta muy estricta para bajar los niveles de azúcar. Cambié de médico y, al analizar mi caso, vio que tenía diabetes tipo dos. Comencé con insulina lenta y después me cambió el tratamiento porque mi páncreas tenía muy poco funcionamiento», indica la joven.

Antes de quedar embarazada, Almudena no reguló sus niveles de hemoglobina en sangre porque no esperaba quedarse encinta. Otro de los aspectos que debe tener en cuenta durante su embarazo de riesgo es que su nivel de insulina no puede estar por debajo de 70 miligramos de azúcar por decilitro, según le indicó su doctor, Eladio Losada, jefe de endocrinología. Salvo esa excepción, la joven hace vida normal, según cuenta. «No como alimentos que no recomiendan, pero he hecho vida normal», explica.

Los cambios en el nivel de azúcar en sangre durante el embarazo han sido una aventura para Almudena. «En el primer trimestre estaba muy controlada gracias al doctor Losada y a Juan Jesús Tur, enfermero encargado de la consulta de educación diabetológica en Can Misses. Estos meses fueron un poco de adaptación porque me bajaba el nivel en sangre y no sabía muy bien por qué», cuenta. Sin embargo, en el segundo trimestre la situación dio un giro: «Tenía que controlar que no me subiera demasiado», dice.

Pensar en cómo afectaría su problema con la diabetes al bebé ha preocupado mucho a Almudena. Sin embargo, asegura que, hablar con la ginecóloga marcó un antes y un después en su forma de pensar. «Me tranquilizó mucho saber que, lo único que puede pasar es que cuando el bebé nazca esté por encima o por debajo del percentil. Ahora está dentro del rango porque estoy llevando un embarazo muy controlado», detalla.

En cuanto al servicio que ha recibido en el Hospital Can Misses, destaca que está «muy contenta». «A una embarazada sin diabetes le hacen tres ecografías durante el embarazo. En mi caso, me ven mensualmente», cuenta.

En los últimos años ha habido muchos avances tecnológicos para monitorizar la diabetes. Sin embargo, FreeStyle Libre es el que más ha facilitado el día a día de Almudena, según dice. «Es una suerte que en Balears podamos acceder a este sistema gratuitamente. En otras comunidades autónomas no es gratis, y es bastante caro», indica. Este sensor cuenta con una aplicación que le dice a las personas diabéticas la tendencia de azúcar en sangre, indica las horas a las que está más alta y hace una aproximación de la homoglobina glicosilada. «Es una maravilla, tiene una alarma que puedes programar y, cuando llegas al nivel, pita el móvil para que puedas gestionar la situación», explica.

Saber cómo será el posparto es otra de las incógnitas para Almudena. «Según me he ido informando, una de las cosas a tener en cuenta tras el parto, es que la mayor parte de bebés nacen con hipoglucemia neonatal. Tengo que estar preparada para que cuando le midan el nivel de azúcar le pueda dar el pecho rápido para restablecer sus niveles de azúcar en sangre», explica. La joven asegura que lo único que le preocupa es poder equilibrar los niveles de insulina que se tiene que poner porque al dar el pecho los índices de glucemia de la madre «bajan mucho».

Almudena afronta el parto con «ganas y nerviosismo», según explica. No tiene miedo de que su hijo sea diabético porque sabe que no estará solo. «Ahora sé cómo funciona la enfermedad y puedo ayudarle», explica. Además, tampoco teme al momento del parto. Por otro lado, quiere transmitir tranquilidad a todas las madres que estén en su situación. «Ser una persona diabética no te impide ser madre. Es importante informar a las personas de tu alrededor para que sepan cómo actuar en caso de que te pase algo», concluye.