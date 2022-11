Olivia del Cura opta a la alcaldía de Sant Antoni por Ciudadanos tras haber sido destituida por el concejal Martín

La secretaria de Organización de Ciudadanos (Cs) en Ibiza, Olivia del Cura, encabezará la candidatura municipal de su partido en Sant Antoni tras su efímero paso en este mandato en el Ayuntamiento. En las pasadas elecciones, en la que Del Cura ocupaba el número 2 de la lista municipal, Cs logró un concejal, el actual segundo teniente de alcalde, José RamónMartín.

Este designó a Del Cura para ocupar el cargo de confianza para Cs pactado con el PP y El PI para gobernar en coalición; en concreto como coordinadora de Transparencia. Sin embargo, por sorpresa, cuando sólo había transcurrido poco más de un año, en octubre de 2020, Martín destituyó a Del Cura de forma unilateral y sin haberlo consultado previamente con su partido, lo que abrió una crisis interna en la formación.

La decisión de Martín se atribuyó al alejamiento del representante del partido en Sant Antoni con la dirección insular encabezada por el vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, a la que acusó de practicar «la dedocracia» en la elección de los cargos ejecutivos del partido, como la propia DelCura, que, tras su salida del Ayuntamiento, fue designada secretaria insular de Organización.

Curiosamente, Del Cura, que es chef de profesión, ha asegurado esta mañana en la presentación de los primeros candidatos de la formación, en el paseo marítimo de Sant Antoni, que había que «agradecer» a su «antecesor» (José Ramón Martín) «sus cuatro años de trabajo» en el Ayuntamiento «para el partido». «He venido a trabajar. Quien me conoce lo sabe. Me voy a arremangar, y vamos a seguir adelante con este modelo que se está instalando en Sant Antoni, aunque aún queda trabajo por hacer», ha dicho.

La líder de Ciudadanos en Balears, Patricia Guasp, ha viajado a la isla para anunciar el acuerdo adoptado por el comité autonómico del partido, en «consenso con el insular», para que Javier Torres repita como cabeza de lista en la candidatura de Cs al Consell de Ibiza, al igual que el actual portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Ibiza, José Luis Rodríguez, que otra vez optará a esta alcaldía.

Al igual que hace cuatro años, Ciudadanos presentará candidaturas en todos los municipios. Por sus diferencias con el partido, Martín ya anunció que dejaba el partido al final de este mandato. También anunciaron su renuncia a ir en listas el anterior candidato en Sant Josep, Dani Becerra, o el concejal de Cs en Vila y exdirector insular de Transportes, Roberto Algaba, destituido también por sorpresa recientemente por Javier Torres.

La fuga de algunos de los principales activo es "normal"

Guasp no sólo ha restado importancia a la marcha de algunos de los principales activos del partido en Ibiza hace cuatro años, sino que ha asegurado que es «normal que muchos políticos de Ciudadanos hayan decidido no volverse a presentar». «Cada uno decide si quiere presentarse o seguir en política. Nosotros venimos de la sociedad civil, que es lo que nos diferencia de otros partidos. No es nuestra profesión la política. Nuestro cometido ahora es el de ser servidores públicos», ha indicado.

Guasp ha ensalzado la figura de los tres primeros candidatos de la formación en Ibiza y, pese a los malos resultados electorales registrados en las últimos comicios por una marca política con una clara tendencia a la baja, ha dicho que, a diferencia de hace cuatro años, ahora el partido cuenta «con el aval del trabajo que se ha hecho en las instituciones en que se ha gobernado», como el Consell o Sant Antoni.

La líder balear de Cs ha destacado que Torres es «un ejemplo y uno de los activos más importantes del partido a nivel nacional» y ha resaltado que «los cambios que se han producido en el Consell, no habrían sido posibles sin Cs en el gobierno».

Javier Torres ha resaltado, pese al retraso acumulado, que se ha conseguido «desbloquear» la tramitación de las nuevas concesiones del transporte público y aseguró que «este contrato verá la luz muy pronto». También ha señalado el trabajo de Ciudadanos en Transparencia, que, según dijo «es un ejemplo para las otras instituciones e islas»

Por su parte, José Luis Rodríguez ha dicho que el gobierno de izquierdas de Vila está «caducado» y que «el cambio pasa por Ciudadanos». Asimismo, ha atribuido los problemas de la capital de la isla al «mal gobierno durante décadas del bipartidismo» de PSOE y PP que «no nos quitamos de encima».