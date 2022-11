Vilás avisa de que si arrancan las obras del nuevo hospital de Ibiza acudirá al "Juzgado de Guardia"

El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, envió ayer a los servicios jurídicos del departamento de Urbanismo de Santa Eulària un escrito en el que advierte de que si se produce «cualquier actuación de la promotora con la complicidad del Ayuntamiento y con la finalidad de que se inicien las obras [del hospital privado de Tur Viñas en Jesús] sin el cumplimiento de los presupuestos legales», acudirá «al Juzgado de Guardia con la intención de paralizar dichas obras e iniciar acciones penales».

En su escrito, Vilás solicita que no se expedite la licencia integrada de obras y actividad del hospital «hasta que no se cumplan los cuatro supuestos básicos, imprescindibles y ajustados a la normativa para el inicio de las obras».

Se refiere a que el promotor presente el estudio de seguridad y salud y se incluya en el proyecto de ejecución de la obra. También apunta que el promotor no puede obtener la licencia hasta «el cumplimiento completo y en plazo del pago de las correspondientes tasas e impuestos». Precisamente, Iniciativas Médicas no ha retirado aún la licencia del Consistorio porque no ha abonado la tasa.

Asimismo, Vilás considera imprescindible que, antes de la concesión de la licencia, la dirección general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación de la conselleria balear de Salud, conceda «una nueva autorización sanitaria previa», después de que la anterior, la de 2010, haya caducado. Otro requisito ineludible, según el criterio del propietario de la Policlínica, es que «finalicen todos los trabajos arqueológicos previstos [en los seis sectores] en la licencia municipal 166/2022», la obtenida por Tur Viñas el pasado mes de mayo.