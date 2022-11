Vilás ve «un engaño» en la licencia del hospital de Jesús para evitar que la tramitación ambiental caduque

El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, considera «nula de pleno derecho» la licencia integrada de obra y actividad para la construcción del segundo hospital privado de la isla, en la finca Cas Doctor Martí, junto al campo de fútbol de Jesús, aprobada hace poco más de una semana por parte de la junta de gobierno de Santa Eulària. Vilás afirma que la autorización acordada es «un subterfugio administrativo para engañar a la conselleria de Medio Ambiente y evitar que venza el plazo de validez del informe favorable de julio de 2010 de la evaluación de impacto ambiental» del proyecto que promueve el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas.

Tal como público este diario, la Comisión de Medio Ambiente de Balears advirtió al promotor de que, según la ley balear de evaluación ambiental de 2016, las declaraciones de impacto ambiental anteriores a la fecha de aprobación de dicha norma «pierden su vigencia» si transcurridos seis años «no se ha iniciado la ejecución del proyecto o la actividad». Este plazo se acaba mañana, día 8. Por ello, el promotor debe retirar la licencia en el Ayuntamiento, tras el correspondiente pago de la tasa (ronda los dos millones de euros), e iniciar las obras entre hoy y mañana. De lo contrario, Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera SL tendrá que iniciar de nuevo toda la tramitación ambiental con una normativa, además, mucho más exigente que la de 2010.

Por ello, Vilás sostiene que la licencia aprobada es «una trampa» o «subterfugio administrativo» para salvar el informe favorable de Medio Ambiente de julio de 2010. Agrega que ahora mismo no se dan las condiciones para la concesión del permiso municipal y advierte de que «tampoco se puede dar a trozos», en referencia al hecho de que de momento, hasta que la conselleria balear de Salud renueve la autorización de instalación, sólo se permiten movimientos de tierra, pero en ningún caso iniciar la construcción del complejo sanitario proyectado. «Esta es otra irregularidad del Ayuntamiento», asegura.

Vilás destaca que el promotor todavía no ha presentado en el Ayuntamiento un estudio de seguridad y salud, que es imprescindible para iniciar las obras, ni el proyecto de ejecución. «Como no se pueden empezar las obras antes del martes, se han inventado la historia del vallado [la condición de que de momento no se pueden iniciar las obras de las futuras instalaciones sanitarias], que es falso», insiste.

La autorización de Salud

También advierte de que sin la autorización de Salud, el Ayuntamiento tampoco puede conceder todavía la licencia de obras y actividad. Hay que tener en cuenta que la conselleria balear de Salud informó recientemente a Tur Viñas de que la autorización de instalación previa que le otorgó en mayo de 2011 ya no es válida porque caducó a los seis meses de su concesión al no haberse iniciado en ese plazo las obras del hospital. Fuentes municipales indican que el promotor ya ha solicitado la renovación de este permiso y que, aunque se haya dado la licencia, las obras del complejo sanitario no pueden comenzar hasta que se obtenga el visto bueno de Salud.

Además, el propietario de la Policlínica recuerda que hace un mes el propio Ayuntamiento reconocía que no podía dar la licencia hasta que la dirección general de Recursos Hídricos emitiera un informe favorable, lo cual, afirma Vilás, no se ha producido. Las fuentes municipales consultadas apuntan que ya existía un informe favorable y que ahora Recursos Hídricos ha comunicado al Ayuntamiento que éste no se ve afectado por las alegaciones de Vilás sobre la falta de agua.

Francisco Vilás añade que «tampoco hay constancia» de que el Consell haya autorizado las obras tras hallarse restos arqueológicos en la parcela: zanjas de cultivo de época púnica y una pequeña casa de la misma época.