Oncología sigue con más médicos desplazados de Mallorca y busca subespecializarse

El Hospital Can Misses no ha encontrado, por el momento, los dos oncólogos que necesita para completar la plantilla, reconoció ayer la gerente del Área de Salud pitiusa, Carmen Santos. «La buena noticia es que incorporamos a dos oncólogos más de Son Espases», anunció. Así, a partir de ahora serán cuatro los especialistas de Mallorca que, ante la falta de profesionales del servicio de Can Misses, se desplazarán de forma regular a Ibiza para atender a enfermos de cáncer. Hasta ahora eran dos los que visitaban la isla cada semana.

Santos destacó que estos cuatro especialistas serán los mismos, para garantizar que a los pacientes los vea siempre el mismo profesional. Además, hizo hincapié en que permitirá la «subespecialización». Según relató, se trata de oncólogos especialistas «en tumoraciones concretas» que permitirán mejorar la calidad de la asistencia que reciben los pacientes. A pesar de reclamarlo, desde Salud no especificaron las subespecialidades de estos cuatro profesionales desplazados. Tampoco detallaron si la incorporación a la programación de consultas de estos dos oncólogos del Hospital Son Espases supondrá un aumento de las consultas. De hecho, el anuncio, en un primer momento, sembró la duda sobre si su llegada significaba la renuncia de alguno de los especialistas del servicio. «No tenemos ninguna notificación de que se marche nadie y esperemos que no», contestó, rauda, al preguntarle. Desde el área sanitaria explicaron que en estos momentos las primeras consultas de Oncología se realizan sin demora y que aumentar el número de especialistas que se desplazan regularmente a Ibiza lo que permitirá es agilizar las citas sucesivas y las revisiones. «Serán más ágiles», indicaron. De la misma manera, Santos recalcó que este sistema de «colaboraciones internas con otros hospitales» tiene como objetivo cubrir las vacantes más complicadas de Can Misses, especialmente en el caso de «servicios sensibles» como los de Oncología, Anestesia o Hemodinámica. «Es una nueva práctica que se ha hecho con Ibiza y que está dando resultados muy favorables», afirmó la gerente. Hay que recordar que el servicio de Oncología lleva desde principios de año tratando de contratar a los dos oncólogos que le faltan, ya que cuenta únicamente con tres especialistas cuando la plantilla es de cinco, motivo por el que, tras las quejas de los pacientes y de las asociaciones de afectados de cáncer, comenzaron a desplazarse a Ibiza oncólogos de Mallorca. El director general del Servei Balear de Salud, Manuel Palomino, anunció que la intención del Ib-Salut es, de hecho, potenciar este «nuevo modelo de gestión de recursos humanos» implantado en el Área de Salud de Ibiza y Formentera para suplir la falta de médicos. «Son alianzas estratégicas que permiten compartir profesionales con objetivos comunes», continuó el director. «Queremos extender esta línea de trabajo para que los profesionales dejen de tener una vinculación vertical y aquel que quiera pueda hacerlo», indicó el director del Ib-Salut. Palomino insitió en que en el caso de Oncología la visita regular de estos dos nuevos especialistas del hospital de referencia «permitirá cubrir a un mayor abanico de pacientes».