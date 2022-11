Ubicado en Dalt Vila, hay un restaurante que acumula bastantes malas críticas en TripAdvisor. Algunos comensales, de hecho, lo califican como "el peor restaurante de la isla". Otros critican los malos modales de los camareros.

Un cliente explica en la plataforma que fue a cenar con su familia y, un rato después, comenzó a oler a "excremento de gato". "Pedimos que nos cambiasen de mesa porque comer así era francamente imposible, y así lo hicieron". Sin embargo, estos clientes se llevaron una sorpresa cuando al irse le comentaron lo sucedido al dueño. "Nos dijo que se la sudaba y después nos hizo un corte de manga", cuentan.

Otro comensal califica el restaurante como "un auténtico desastre". "Me trajeron un poleo menta en vez de té verde y dado que habían tardado 20 minutos en servírmelo me lo tomé para no tener que esperar otros 20 minutos", cuenta.

La gran tardanza de este establecimiento es una de las críticas más habituales que dejan los clientes en TripAdvisor. La comida en general tampoco brilla por su exquisitez, según varios comentarios. "Los raviolis con cerdo caramelizado eran un engrudo de masa infumable. El cerdo había que buscarlo", critica.

No todas las críticas son negativas en este establecimiento. Otra clienta explica que, lo único bueno que tiene el restaurante es que está muy bien localizado. Sin embargo, denuncia la mala calidad de la comida. "Hemos pedido patatas bravas, que venían congelada, y la salsa era de bote", cuenta. "La salsa de los raviolis era de bote y las aceitunas de lata", indica.