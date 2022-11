Sólo el 0,04 % del mar Mediterráneo cuenta con alta protección, según ha advertido la bióloga Puri Canals, presidenta de las Áreas Protegidas del Mediterráneo, MedPan, durante la primera jornada del Foro Marino que se celebra este jueves y viernes en el centro cultural de Jesús, en Ibiza.

Canals, que ha participado en el panel “Objetivo: 30 % de área marina protegida en 2030”, ha destacado que “proteger un 30 % no es nada” y que se debería “buscar el 100 %”, ha señalado la experta, en relación a la necesidad que tiene España y, en concreto el mar Mediterráneo de aumentar las áreas de alta protección.

La cuarta edición del Foro Marino tiene este año la mirada puesta en la salud del Mediterráneo para analizar la situación de la biodiversidad y la necesidad de establecer un 30 % de áreas marinas protegidas con el horizonte puesto en 2030.

La primera conferencia la ha impartidor Maximiliano Bello, experto en política oceánica internacional, junto al biólogo marino, divulgador y miembro del Equipo Promotor del Foro Marino, Manu San Félix.

Según Bello, “España está muy atrás en la conservación” a la vez que “la huella que dejan muchas empresas españolas en otros océanos es tremenda, como por ejemplo con la pesca del tiburón, para comercializar sus aletas”.

“Si no podemos revertir la destrucción del Mediterráneo difícilmente podremos revertir la destrucción de los océanos en general. Si no protegemos, no habrá futuro”, ha advertido Bello.

Por su parte, Manu San Félix ha destacado la necesidad de ser “mucho más ambiciosos en la protección de mares y océanos”. "Estamos entre los últimos de la clase en cuanto a protección marina”, ha dicho sobre la situación de España.

Sobre la gestión de las áreas marinas protegidas ha hablado el divulgador turco Zafer Kizilkaya en el panel “Objetivo: 30 % de área marina protegida en 2030”. Kizilkaya, presidente de la organización conservacionista Akdeniz Koruma Derneği, ha explicado el modelo de gestión de la Bahía de Gökova en el suroeste de Turquía, un caso de éxito diseñado por él.

Al respecto, el experto ha defendido la necesidad de contar con un presupuesto equilibrado para que las áreas marinas sean efectivas y ha señalado que Gökova cuenta con un gran servicio de vigilancia que consigue la eficacia del modelo: “Necesitamos más gestión y zonas totalmente protegidas. Cuando la gente ve venir mis barcos sabe que está en problemas. Y los pescadores que trabajan en la zona se dan cuenta que están capturando cantidades increíbles de peces. La pesca sostenible es real en torno a las zonas protegidas”, ha explicado.

Entre otros, también ha participado en este panel Ignacio Torres, subdirector de la Fundación Biodiversidad, para quien un buen objetivo para España "sería llegar a un 30 % de protección y un 1 0% de protección estricta". "Pero tenemos que conseguir un consenso de toda la sociedad. No podemos tener a un ejército vigilando”, ha afirmado.

Por su parte, Irene Estaún, directora de la Reserva de la Biosfera de Menorca, ha abogado por la importancia de “hacer inversión en investigación y educación” para conseguir estos objetivos.

Durante la primera jornada, el Foro Marino ha querido hacer un reconocimiento especial para el Consell de Formentera y el Ayuntamiento de Ibiza por el trabajo que realizan de investigación y de divulgación para preservar la posidonia, mediante las iniciativas “Save Posidonia Project" de Formentera y “Viu la Posidonia” en Ibiza.

El foro continuará este viernes con más intervenciones y ponencias, y el próximo miércoles con un taller de buenas prácticas en navegación consciente. EFE

