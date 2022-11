La comida japonesa es un manjar que suele gustar a casi todos. Tanto es así que los supermercados ofrecen bandejas de sushi, uno de los platos más conocidos de la gastronomía nipona. La calidad desde luego que no es la misma en todos las grandes superficies, como tampoco es la misma según el restaurante que visites, pero en este caso, siempre se espera una calidad superior.

Esto es lo que le ha pasado a un cliente de un restaurante japonés de Ibiza que hizo un pedido para llevar a casa y no salió nada satisfecho. Por ello, decidió publicar un comentario negativo en el portal de reseñas de viajeros TripAdvisor, en la que calificaba su experiencia de "decepcionante".

"Después de ver muy buenas valoraciones me he animado a hacer un pedido para llevar a casa y una y no más", comienza el comentario. "He pedido un variado de 45 piezas y como las elige el chef ni una 'tempurizada', todas frías. Me ha dado la sensación de algunas de ellas de estar comiendo las del Mercadona", critica el cliente. "Sinceramente, lo resumo en el título: decepcionante".

Respuesta del establecimiento

El responsable del local ha respondido al usuario al que ha agradecido su valoración y ha asegurado de que sienten no haberle agradado con su sushi.

"Nuestras bandejas variadas a gusto del chef son muy demandadas por nuestros clientes, ya que son la mejor relación cantidad/precio de nuestra carta de delivery", explica.

"Nos estamos acostumbrados a recibir estas valoraciones, nuestro sushi encanta a nuestros clientes habituales, pero revisaremos que ha podido pasar para que no lo disfrutaras como el resto", asegura.

Respecto de las piezas 'tempurizadas', afirma que "nunca van incluidas en ninguna bandeja variada, puesto que no sabemos cuándo van a comer el mismo".

"Como es un tipo de roll que se suele disfrutar mucho más en caliente, nos gusta que sea el cliente el que lo pide, y no elegirlo nosotros en su lugar", explica el responsable del establecimiento.

"Muchos de nuestros clientes los piden para completar sus bandejas variadas, ya que los roles 'tempurizado's están disponibles para pedir en la carta del delivery", asegura en su respuesta.

Finalmente, lamenta no haber cumplido las expectativas del cliente respecto del sushi. "Nos gustaría que lo probarás de nuevo, seguro que no fallamos dos veces y cambiarás la opinión sobre nosotros y entenderás al resto de nuestros clientes. Esperamos pronto un nuevo pedido", concluye.