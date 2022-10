El Centro Cultural de Jesús acogerá el jueves 3 y el viernes 4 de noviembre la cuarta edición del Foro Marino, en el que se presentará un proceso liderado por la Fundación Marilles, integrante del equipo promotor del evento, que busca recoger propuestas para mejorar la conservación del medio marino con la vista puesta en las elecciones del 2023. Con dicha acción, se pretende dar una oportunidad para lograr compromisos de los partidos políticos con la conservación del mar balear. Desde el equipo promotor se apoya este proceso de consulta en el que se busca la participación de instituciones, ONG y todas y cada una de las personas de las Balears que quieran sumarse.

El jueves, después de la inauguración oficial de la cuarta edición de este evento ya consolidado como espacio de divulgación científica, se activará el proceso colaborativo con el público, a través de la plataforma Slido y estará operativo hasta el viernes 4, día en el que se harán públicas las propuestas que hayan llegado de los participantes.

Las medidas y recomendaciones que se obtengan durante los dos días del Foro Marino, y todas aquellas que se envíen a la Fundación Marilles hasta el 30 de noviembre, servirán para elaborar un documento de propuestas concretas sobre el mar y la costa balear, que se hará llegar a todos los partidos políticos para que las puedan incluir en sus programas electorales de 2023.

Además, en el documento aportado por el Foro Marino también se tendrán en cuenta las peticiones que el pasado mes de mayo, en Formentera, realizaron los jóvenes en la segunda edición del Foro Futuro. «Nuestro compromiso con ellos fue que trasladaríamos sus inquietudes, sus miedos, sus propuestas a los responsables políticos para que sean tenidas en cuenta. Estamos convencidos de que es necesario dar voz al futuro», ha señalado Inma Saranova, directora de IbizaPreservation.

Buenas prácticas en el mar

El Foro Marino inició hace dos años reuniones periódicas con las marinas y clubes deportivos de Ibiza para realizar una campaña de concienciación entre sus usuarios de buenas prácticas en el mar. Marina Ibiza, Botafoc Ibiza, Es Nàutic y Marina Santa Eulària colaboraron con esta campaña.

Y ahora, el Foro Marino apoya la nueva experiencia formativa ‘Dirección Consciente’ desarrollada por la asociación One Planet One Life y financiada por IbizaPreservation y por la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear, desde donde han subvencionado la creación de este curso, cuyo fin y, es formar a personas y empresas del sector náutico en la ejecución de una navegación responsable. El curso será impartido por One Planet One Life el miércoles 9 de noviembre a las 9.30 de la mañana en el Centro Cultural de Jesús. Para asistir hay que apuntarse a través de la web www.foromarino.org.

Arte para concienciar

Además, el Foro Marino empleará el arte como modo de concienciación. Este año la escenografía se realizará a partir de una obra efímera creada y cedida por el artista Sergio Ojeda. Además, el Foro también contará con la obra de Matilde Hernández González, artista multidisciplinar asentada en Ibiza y que trae a la cuarta edición del Foro siete cuadros en los que refleja un mar lleno de vida y de colores como visión utópica del futuro.

El equipo promotor del Foro lo conforman: Trasmapi, OD Group, Fundación Marilles, Fundación Pacha, IbizaPreservation y Vellmarí. Además colaboran el Ayuntamiento de Santa Eulària, Redeia, Caixa Colonya, Dipesa Group, Hotel Royal Plaza, Ibiza Botánico Tecnológico, Another Round, (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible y Kmzero.