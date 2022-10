Marí exige fondos para la concesión del transporte

El presidente del Consell de Ibiza se mostró ayer muy contrariado por el reparto del dinero del Impuesto de Turismo Sostenible para el año 2023. Vicent Marí criticó que se destinan «30 millones de euros al tren de Llevant de Mallorca y no se tiene en cuenta a Ibiza, que no recibe ni un euros para movilidad cuando estamos tramitando la nueva concesión para el transporte público» por carretera. «Era una oportunidad única para destinar fondos del ITS; no se tienen en cuenta los proyectos propuestos desde Ibiza», añadió. No obstante, el presidente ibicenco matizó que están de acuerdo «con las políticas relacionadas con el agua» ya que se persigue luchar contra las pérdidas que sufren las redes de distribución municipales.