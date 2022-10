La interventora alerta de la falta de medios del Consell de Ibiza para cumplir con "sus obligaciones legales"

La interventora del Consell de Ibiza advierte de «la falta de medios humanos suficientes y adecuados» de su departamento para cumplir «las obligaciones legales que impone la normativa actual». Por ello, añade, «no se puede garantizar un control óptimo, eficaz y eficiente por parte del personal de Intervención». También recuerda que no es una situación nueva y que se pide de forma «reiterada a lo largo del tiempo». Además, la interventora indica que el real decreto que regula el régimen jurídico del control interno de las administraciones locales establece que este departamento debe disponer de «un modelo de control interno eficaz» y, para ello, «se han de habilitar los medios necesarios y suficientes».

La responsable del control de las cuentas de la institución hace esta «observación» en el informe sobre la omisión de la función interventora en la tramitación de dos facturas a la Televisió d'Eivissa i Formentera (TEF), del Grupo Prensa Pitiusa, por valor de 30.000 euros, en el que ha detectado «infracciones del ordenamiento jurídico» y que, según su criterio, deberían haberse declarado nulas.

Por ello, la interventora, que también indica que «la excepcionalidad no está justificada porque no se cumplen los requisitos para dictar su emergencia», entiende que se debía declarar nulo el procedimiento e indemnizar los daños y perjuicios causados a la empresa por el servicio contratado. Sin embargo, por «razones de economía procesal», la interventora resuelve que, como el pago de la indemnización no sería inferior al coste de las facturas, «procede seguir con el procedimiento». En todo caso, advierte de que «el acuerdo favorable no exime de la exigencia de las responsabilidades que correspondan».

En concreto, se trata de una factura de julio de 2020 por la cantidad de 20.600 euros por cuatro programas de ‘Terra Salada’ y otra de 9.173 euros de abril de 2021 por un anuncio televisivo sobre las ayudas del Consell para empresarios y autónomos por la pandemia. Las dos facturas de los programas de promoción de la agricultura ibicenca se formalizaron cuando no había ningún contrato con la TEF.

El portavoz del PSOE, Vicent Torres, denunció que la situación es «muy grave» y acusó al presidente, Vicent Marí, de «regar con dinero a los amigos» del Grupo Prensa Pitiusa con la finalidad de que alaben su gestión y vayan «en contra de los socialistas con campañas de mentiras, manipulaciones y porquería».

«Han falseado un documento»

Torres también acusó al PP de «mentir y falsear un documento» porque, para salvar la omisión de fiscalización previa, el equipo de gobierno justifica en otro informe que los programas de ‘Terra Salada’ se contrataron por «la situación de emergencia» provocada por la pandemia. En este caso, para «apoyar al sector primario en una situación de crisis donde era más necesario que nunca». Sin embargo, el portavoz del PSOE reveló en el pleno que la TEF presentó el presupuesto en el Consell el 5 de enero de 2020, dos meses antes del inicio de la pandemia, para financiar 20 programas de ‘Terra Salada’ por un total de 85.260 euros. Por ello, Torres comparó la situación con el caso del corto ‘La Vida Islados’, por el cual la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el presidente.

Un portavoz del Consell explicó que la TEF presentó el presupuesto en enero, antes de la pandemia, porque «se estaba trabajando en un contrato nuevo, que entró en vigor en septiembre de 2020». «Existía la intención de hacer un nuevo programa de promoción agroalimentaria con este nuevo contrato, pero se tuvo que adelantar por el covid», apuntó.

Por su parte, el conseller insular de Hacienda, Salvador Losa, lamentó «la obsesión» del grupo socialista «en politizar a los medios de comunicación». «No se extrañe que luego no le saquen bien. Ya me gustaría que estos programas los emitiera la televisión pública IB3, que pagamos todos». También dijo que tras «la crisis extrema» vivida por el sector agrario, se han conseguido «cifras de venta récord». «Será por este programa [‘Terra Salada’] u otras actuaciones», añadió, al tiempo que invitó al PSOE a presentar una denuncia en la Fiscalía, aunque ya le adelantó que «no va a tener ningún recorrido».