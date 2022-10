Ibiza y Menorca tendrán conexiones aéreas exprés a partir de este domingo

Ibiza y Menorca tendrán una conexión semanal aérea todos los fines de semana del año a partir de este domingo 30 de octubre. La compañía aérea UEPfly operará esta ruta que tendrá solo un vuelo de ida y otro de vuelta. Así, para todos aquellos que tengan que volar de Ibiza a Menorca, el vuelo despegará el sábado a las 8 de la mañana, y el regreso será el domingo a las 16.40 horas. Para viajar de Menorca a Ibiza, el vuelo de ida será el domingo a las 9.45 y el regreso el domingo a las 18.25 horas.

La tarifa con el descuento de residente al precio más económico costará 28 euros, y habrá un descuento adicional del 10% para los clubs deportivos federados que participen en competiciones oficiales de Balears.

Los horarios con los que se implanta esta conexión están pensados, especialmente, para las federaciones deportivas que necesitan desplazarse entre las islas para realizar sus competiciones, como ha admitido en rueda de prensa el vicepresidente de UEPfly, Javier Taibo: “Hemos intentado atender a los clubes en sus ideas y vueltas. Las autoridades autonómicas e insulares nos han facilitado la información de los eventos deportivos y sus horarios, y nos ha cuadrado más hacer este horario”.

Una línea difícil

Por tanto, quien quiera hacer una escapada a Menorca un poco más relajada, con dos noches en la isla y comer el domingo tranquilamente, tendrá que esperar en un futuro, ya que la conexión anunciada solo contempla estas escapadas exprés. No obstante, el vicepresidente de UEPfly no ha descartado que en un futuro se puedan ampliar las frecuencias y establecer conexiones también los viernes, pero de momento tendrá que esperar: “Esperemos que esto vaya a más y podamos aumentar frecuencias. Estamos intentado optimizar nuestras propias operaciones”. Taibo ha explicado también que en los próximos meses “habrá un acuerdo comercial con otra gran empresa que permitirá ampliar los vuelos”, pero no quiso dar más pistas.

En la rueda de prensa de presentación, la directora del aeropuerto de Ibiza, Marta Torres, ha recordado que la última conexión aérea de invierno entre Ibiza y Menorca se remonta al año 2011, cuando la compañía Air Nostrum probó suerte con esta conexión, pero que no tuvo continuidad a causa de su baja ocupación.

“Es una ruta difícil”, ha admitido el vicepresidente de EUPfly, quien ha señalado que tras los estudios de mercado que han realizado, consideran que puede tener viabilidad: “Hemos empezado siendo conservadores. No empezamos programando un vuelo directo. Empezamos con prudencia para luego poder ir creciendo. Confiamos en ello y creo que los datos nos acompañarán”.

En la rueda de prensa también ha participado el conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. Marí Ribas ha recordado que las federaciones deportivas baleares han “reclamado en muchas ocasiones” que se estableciera esta conexión aérea, y que esta iniciativa atender esta petición. Vicent Marí, por su parte, se felicitó por la creación de esta nueva ruta: “Al vivir en una isla solo tenemos nos formas de desplazarnos”, ha recordado, y ha expresado el deseo de que este vuelo contribuyó a que “nos conozcamos más y hagamos más comunidad”.