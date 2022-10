La exconcursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero, en Ibiza: «Estar enganchados a una pantalla nos vuelve más vagos y menos inteligentes»

«Las redes sociales son muy adictivas» y «pueden ser muy perjudiciales». La advertencia la hace, ante más de doscientos estudiantes de Secundaria de Ibiza, Miri Pérez-Cabrero. La joven influencer, cocinera, actriz y modelo sabe de lo que habla porque lleva mucho tiempo metida en el mundo de las redes sociales, desde que saltó a la fama como concursante de la quinta edición de ‘MasterChef’. «Aquel programa supuso un boom tremendo y hubo un momento en que no supe cómo gestionar mis cuentas. Ha sido cuestión de tiempo y después de muchos golpes y baños de realidad que he aprendido a manejarme en este mundo», reconoce nada más comenzar su charla en Createc Jove dedicada a la salud mental y a las redes sociales. Precisamente lo que ha venido a explicar Pérez-Cabrero a estas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Ibiza es todo lo que ella ha aprendido en estos años para liberarse de la adicción a las redes sociales y del enganche a las pantallas, ya sea del teléfono móvil, del ordenador o de la tableta. «Vivimos en una sociedad dominada por dispositivos como lo móviles y eso hay que cambiarlo. Hay que conseguir que seamos nosotros los que los dominemos y no ellos a nosotros», afirma. Pérez-Cabrero lo tiene claro: «Estar enganchado todo el rato a una pantalla no es bueno, nos vuelve más vagos y nos hace menos inteligentes».

Para que este mundo digital en el que estamos inmersos no nos afecte negativamente y hacer «un buen uso» de las redes sociales, es fundamental saber cómo funciona nuestro cerebro ante ellas y eso lo explica también la joven influencer catalana inspirándose en lo que dice al respecto la psiquiatra Marian Rojas. Pérez-Cabrero cita a lo largo de su intervención tres hormonas, la primera es el cortisol, que nuestro cuerpo segrega «ante situaciones de reto o amenaza, sea ésta real o imaginaria». En este punto la exconcursante de ‘Masterchef’ aporta un dato interesante: «El 90% de nuestras preocupaciones jamás suceden». El problema es que sea la amenaza real o ficticia, explica, nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan de muchas maneras y todas ellas negativas: «dolor de cabeza, caída del pelo, irritabilidad, insomnio...» . Es fácil que la también conocida como hormona del estrés se dispare en una sociedad como la actual, llena de estímulos y emociones y en la que predomina la cultura de la inmediatez, «en la que queremos todo y ya». Y es ahí, ante la necesidad de bajar el estrés, donde entran en juego las redes sociales. «Con el cortisol elevado lo que nos pide el cuerpo es móvil y redes sociales, que son gratificaciones instantáneas», asegura la ponente antes de hacer referencia a Facebook y a sus creadores. «Mark Zuckerberg conoce bien lo que busca en esencia el ser humano, ser querido y reconocido y es eso lo que se consigue a través de las redes sociales». Que nuestras publicaciones obtengan likes o que ganemos seguidores hace que generemos dopamina, «estos chispazos de hormona del placer» son los que provocan que nos hagamos adictos a las redes sociales, señala Pérez-Cabrero. Puede parecer contradictorio que sea precisamente una influencer la que hable del lado negativo de este mundo. Consciente de ello, deja muy claro a lo largo de su ponencia que «las redes sociales, diseñadas para captar nuestra atención el mayor tiempo posible, tienen muchas cosas buenas, pero que es fundamental saber cómo funcionan» para evitar que dominen al usuario y afecten a su salud. Aburrirse y gestionar el estrés «Fuera del ámbito profesional o educativo recurrimos al móvil o bien cuando estamos aburridos o bien cuando tenemos estrés, eso es contraproducente porque el aburrimiento es la cuna de la creatividad y si recurrimos siempre a la pantalla cuando estamos estresados nunca aprenderemos a gestionar la ansiedad», reflexiona. Miri Pérez-Cabrero tiene muy claro también que la felicidad del ser humano no radica en las gratificaciones instantáneas que nos reportan las redes sociales sino «en el amor y en el trabajo bien hecho», para los que se requiere, entre otras cosas, «tiempo y mucha paciencia», dos elementos de los que anda escasa una sociedad « intoxicada de cortisona que no sabe esperar». La exconcursante de ‘MasterChef’ continúa haciendo una advertencia: «Las redes sociales son maravillosas, pero hay que ser conscientes de que en muchas ocasiones no todo es real y que no todo es lo que se ve. Yo escojo lo que se va a mostrar en mis redes sociales. Suelo colgar de ocho a 16 stories al día, con lo cual solo estáis viendo cuatro minutos de mi jornada, la punta del iceberg. Después está el tema de los filtros y retoques. Yo me hago 150 fotos y de esas escojo una, la que salgo mejor. Así que ojo con las comparaciones y con pensar que la vida de una influencer es perfecta, porque ninguna vida lo es». Después de haberse dado «muchas leches en las redes sociales», Pérez-Cabrero se ha dado cuenta de que lo «primero es el culto a uno mismo». «Es importante no tener siempre la pantalla delante. No busquemos tanto fuera lo que tenemos dentro», aconseja tras recomendar un poco de introspección y de meditación diaria. «Es superimportante dedicar un rato al día a pensar», insiste antes de enumerar otros «pequeños consejos» para liberarse de la tiranía de las redes sociales. «Es importante quitar las notificaciones del móvil e intentar posponer la recompensa», recomienda. «Tenemos que volver a conectar con la vida real. Las cosas buenas suceden aquí y no en la nube», añade. Este comentario va acompañado de la referencia a otra hormona, la oxitocina, que tiene un papel fundamental en los vínculos emocionales. En lugar de ir a la búsqueda de ‘me gustas’ y de retweets, si lo que queremos es bajar los niveles de estrés y ansiedad y acercarnos a la felicidad, la influencer lanza un último consejo: «Hay que abrazar, dedicarnos tiempo a nosotros mismos y a lo demás, mirar a los ojos de la gente» en lugar de mirar todo el rato a una pantalla. «Hay que aprovechar las oportunidades» del FabLab La segunda y última jornada de Createc Jove comenzó con una mesa de debate, ‘Ibiza Innova’, en la que intervinieron, Susana Martín, de la Escola d’Art de Ibiza; Bartomeu Alorda, director de Innovación de la UIB, y Marc Clapés, monitor en Tecnoestiu. Todos ellos insistieron en la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el FabLab abierto en el edificio municipal de Sa Drassaneta y el que se pondrá en marcha en la Escola d’Art.