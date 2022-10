«El cambio climático está alterando la fisiología de la reproducción del olivo en Ibiza»

«El calor». Josep Lluís Joan, doctor en ingeniería agrónoma y técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell de Ibiza, lo señala como causante de que la producción de aceite de oliva en Ibiza haya caído a niveles desconocidos en la reciente historia de esta isla: «Han sido las temperaturas. Ha pasado en toda España. Hubo floración, pero no cuajó debido a esa causa. Con tanto calor, a veces el polen mismo no ‘corre’ bien, no es viable para la fecundación».

El olivo «es anemófilo», es decir, su polinización se produce gracias al viento: «Por eso hay tantas alergias, porque emite mucho polen», explica Joan. La flor de este árbol es similar a la del algarrobo: no es tan vistosa como la del melocotón. «Tiene miles de florecillas, pero no son tan aparentes como las del almendro. Su función no es atraer insectos, sino emitir polen». Mucho.

En 2022, debido a las altas temperaturas, ese proceso de polinización «no funcionó o bien la flor, tras ser fertilizada, no cuajó»

Ese polen debe depositarse en la flor femenina: «Es entonces cuando el grano, que es duro, se abre y de él sale un tubo polínico, que es el que se dirige al ovario para fecundar la flor». En 2022, debido a las altas temperaturas, ese proceso de polinización «no funcionó o bien la flor, tras ser fertilizada, no cuajó».

El cambio climático, advierte el técnico del Consell, está provocando «el adelanto de la floración, que depende de la temperatura», como está ocurriendo con los almendros (algunos en flor en octubre) y con diversos frutales. Pero es que, además, en el caso del olivo «ha alterado su fisiología de reproducción: o ha habido una baja polinización (no ha llegado el polen) o la flor no ha prosperado (la había, pero no llegó a convertirse en fruto)», indica.

«En Valencia, muchas fincas han decidido no recoger la oliva porque no merecía la pena. Había tan poca que el coste de la maquinaria y de la mano de obra no compensaba su recolección»

El mismo fenómeno ha ocurrido en Valencia, donde tampoco es habitual: «Allí muchas fincas han decidido no recoger la oliva porque no merecía la pena. Había tan poca que el coste de la maquinaria y de la mano de obra no compensaba su recolección. En Andalucía, igual. La caída allí de la producción ha sido del 40%».

El olivo, aun el que es de regadío, «se está comportando como si fuera de secano», alerta Joan: «En secano hay años que cargan mucho (tienen mucha floración) y al siguiente (el de la descarga), poco. Poseen una hormona que inhibe la floración para autoprotegerse, porque si cada año produjera muchas, se agotaría, se derrumbaría». En 2022 fue vecero, es decir, cargó menos flores: «Los olivos ya estaban predispuestos a tener poca floración. Pero a eso se añadió el problema del cuajado». Si no hubiera tocado este año ese periodo de descarga, es decir, de haber tenido las ramas llenas de flores, la cosecha «podría haber sido algo mejor». Porque cada árbol -indica Joan- saca muchas flores, de manera que «basta que cuaje un 5% para que haya una buena producción. Es decir, florece mucho pero no necesita que cuaje todo».

El técnico del Consell no tiene constancia de que «haya pasado algo igual en Ibiza en los últimos 10 años»

El técnico del Consell no tiene constancia de que «haya pasado algo igual en Ibiza en los últimos 10 años», si bien advierte de que no todas las zonas de la isla han sufrido igual ni sus cosechas han sido tan pobres como las de Can Rich o Can Benet: «Depende del lugar. Hay parajes de la isla donde la temperatura fue muy elevada, especialmente en los espacios llanos, como los del Pla de Vila, Sant Jordi o Sant Antoni, y en los valles cerrados. Son zonas donde se acumula mucha temperatura». Y justo allí es donde el calor causó este año más estragos a los olivos.