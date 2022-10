El segundo teniente de alcalde de Ibiza, Aitor Morrás, de Unidas Podemos, desiste al final de optar de nuevo a encabezar la candidatura de su partido al Ayuntamiento de Ibiza en las próximas elecciones de mayo. Morrás opta así por no enfrentarse, en proceso de primarias, con la concejala de Sant Josep Guadalupe Nauda, que cambia de Sant Josep a Vila para encabezar la candidatura de Unidas Podemos en este municipio en mayo de 2023.

Morrás justifica su decisión en que no quiere contribuir «a la escenificación de una izquierda dividida y siempre inmersa en conflictos internos». «Esto es lo que pretende el ecosistema de derechas y no seré yo quien colabore en ello», afirma, al tiempo que añade: «En momentos en el avance de la derecha supone un peligro, no nos podemos permitir una desmovilización de los electores».

El segundo teniente de alcalde también defiende «por responsabilidad» seguir en el Ayuntamiento hasta el final de este mandato, «excepto que los partidos que integran la coalición consideren lo contrario», para «continuar con el compromiso adquirido con los ciudadanos de Ibiza con el mismo empuje y diligencia que el primer día, puesto que son muchos los proyectos iniciados que se deben consolidar».

Así, Morrás hace un repaso a todos los proyectos que ha impulsado en este mandato «en el impulso de políticas sostenibles», como la ampliación de aceras, creación de carriles para bicicletas e infraestructura de bicicleta pública de alquiler o la recuperación de derechos de trabajadores y usuarios del servicio público del taxi».

También destaca «la inminente apertura de la oficina municipal de vivienda para facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda» y «la lucha contra la pobreza energética facilitando procesos de rehabilitación de edificios para la mejora de la eficacia en el consumo eléctrico».