OFERTA Accede a todos los contenidos exclusivos de Diario de Ibiza durante tres meses por solo 4 euros

El tanque de tormentas de Ibiza "no funciona al 100%" y no puede evitar un nuevo vertido fecal en el puerto El incendio que sufrió la instalación este verano afectó al cuadro eléctrico que aún no ha podido sustituirse