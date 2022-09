Six Senses Ibiza celebrará este sábado 24 de septiembre un evento para propiciar la recogida de alimentos que serán destinados a la despensa solidaria del grupo 'La voz de los que nadie quiere escuchar' y que serán repartidos entre personas sin techo y familias con dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

La acción forma parte de la campaña ‘Giving for Good’ que la cadena Six Senses llevará a cabo el día 24 de septiembre en todos sus hoteles alrededor del mundo, incluyendo su primera propiedad en España, Six Senses Ibiza. Inaugurado en julio de 2021, acogerá la primera edición del movimiento Giving for Good en Ibiza.

El evento tendrá lugar en The Farm, la finca agrícola que Six Senses Ibiza tiene en las inmediaciones de Santa Gertrudis, desde las 16 a las 20 horas. El acceso es gratuito y va dirigida a todos los públicos.

Se impartirán talleres sobre técnicas de conservación de alimentos, como el encurtido, y cómo crear un huerto en casa. Además, se celebrará una clase de pilates, habrá música en vivo, juegos para niños y comida y bebidas ofrecida por el equipo de cocina del resort.

La participación en ‘Giving for Good’ requiere la donación de al menos un alimento no perecedero.

Inscripción en: social-sustainability-ibiza@sixsenses.com.