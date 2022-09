George Ten Kate (Amersfoort, 1986) tenía 29 años cuando empezó a pintar. Apenas dos años antes se había graduado en Administración y Dirección de Empresas y, tras seis meses en una oficina, se dio cuenta de que no le hacía feliz. Tanto es así que recayó en la adicción a las drogas que creía dar por superada. Fue en el periodo de rehabilitación cuando apostó por dar otro rumbo a su vida y estudiar Filosofía. «Un año después entablé amistad con Harry van Gestel, un famoso pintor de Ámsterdam. Nunca antes había conocido a ningún artista y fue él quien me invitó a pintar en su estudio», relata.

«Pero, Harry, ¿qué hago?, le pregunté. Y me dijo que solo me tenía que dejar llevar», añade Ten Kate. Pincel en mano se fueron sucediendo los cuadros en aquel estudio hasta que un hombre entró y preguntó por el precio de uno. «Era el tercero que había pintado, se lo vendí y entendí que nunca volvería al sistema. A partir de ahí empecé a disfrutar de la nueva libertad que la pintura me había brindado», sostiene.

En su primera obra, cuando apenas sabía por dónde coger el lienzo, reflejó, a su manera, la muerte de su padre. «Mi inspiración proviene de sumergirme profundamente y expresar las cosas que encuentro en mi propio viaje de curación, también de la filosofía y el misticismo. A través de la pintura puedo combinar mi alta sensibilidad y mi inteligencia. Cuando pinto obtengo imágenes de mi subconsciente en el ojo de mi mente, las pinto y espero hacerlo de tal manera que otras personas puedan relacionarse con los sentimientos retratados en las pinturas, que las imágenes alcancen un nivel trascendental de verdad», incide.

Desde hoy (inauguración a las 19 horas) y hasta el próximo 30 de septiembre, 15 de sus piezas estarán expuestas en el Club Diario de Ibiza de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Bajo el nombre ‘La belleza del caos, Ten Kate permite estimular al espectador activando su inteligencia abstracta.

Algunas de sus obras se han expuesto en Nueva York, San Francisco, Miami, Londres, Berlín..., aunque sigue en la búsqueda de una galería que le permita representarle «a nivel mundial», insinúa.