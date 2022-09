La ciudad de Ibiza amplía también un mes el servicio de taxis estacionales

El Ayuntamiento de Ibiza también ampliará el primer turno de las licencias estacionales del taxi, en torno a 70 vehículos, un mes más debido a «la buena ocupación» hotelera prevista en septiembre y principios de octubre. En concreto, los titulares de licencia de taxi estacionales del primer turno, que empezaron a mediados de mayo y que debían finalizar su actividad el 15 de este mes, seguirán prestando servicio hasta el 15 de octubre, fecha en la que también se retirarán los taxis temporales del segundo turno (empezaron el 15 de junio).

El mes de prórroga no tendrá coste alguno para los titulares de los taxis estacionales (el Ayuntamiento ingresa 1.000 euros al mes por cada licencia de verano), pero sólo podrán prestar servicios con origen en la ciudad de Ibiza. Así, el segundo teniente de alcalde de Ibiza, Aitor Morrás, explica que se ha decidido ampliar un mes el primer turno de los taxis estacionales para que «el servicio a los residentes no se se vea perjudicado por la gran afluencia de turistas». «Es una medida extraordinaria. Necesitamos los taxis en Ibiza. No tiene sentido ampliar para dar servicio en otros municipios», apunta Morrás, que recuerda que este verano se han abierto sanciones a taxistas por su negativa a cubrir servicios esenciales, como traslados al Hospital Can Misses.

Los taxis estacionales del primer turno no podrán, por tanto, a partir del 16 de septiembre captar clientes de otros municipios. Cuando presten un servicio desde la ciudad de Ibiza a otro municipio, tendrán que volver de vacío. Morrás afirma que la nueva orden insular de carga y descarga da amparo a esta decisión.