Vila pide que la gestión del taxi sea insular y lamenta «el parche» que plantea el Consell de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza se mantiene firme en su posición de que «la solución definitiva» a los problemas del servicio del taxi de la isla pasa por la creación de «un área de prestación conjunta» y gestionarlo desde «una perspectiva global, de conjunto», en lugar de mantener el modelo municipal.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Aitor Morrás, sostiene que para corregir «las diferencias de gestión» entre municipios se debe «apostar» por el modelo del área de prestación conjunta insular sin que ello suponga, matiza, «la pérdida de capacidad económica de los ayuntamientos».

Por ello, Morrás señala que se debería crear un órgano de gestión del servicio con la participación de todos los municipios de «forma proporcional en función de las licencias fijas y estacionales que aportan» al conjunto y, con este modelo, «tomar decisiones de forma conjunta para resolver los problemas del taxi en Ibiza».

Así, el concejal de Unidas Podemos afirma que se debe garantizar que «ninguna zona quede desamparada, asegurando turnos de permanencia en aquellas paradas que se ven desatendidas por la acumulación de trabajo que se produce en otros puntos». Morrás pone el ejemplo de la gestión de las licencias estacionales, cuyo número decide cada ayuntamiento sin una visión global. «Cada municipio lo hace de forma distinta y, al final, estos vehículos circulan y prestan servicio a toda la isla», destaca.

Cambio de planes

Pese a que el Consell de Ibiza anunció hace unos meses su intención de crear un área de prestación conjunta durante la temporada turística, ahora el vicepresidente segundo, Javier Torres, da marcha atrás y se decanta por la opción de la aprobación de un reglamento insular, con la concesión de licencias insulares compatibles con las municipales para dar cobertura a los servicios entre municipios, que incluya, entre otras cosas, un servicio de gestión de llamadas mediante la tecnología de GPS que sea público.

Torres justifica sus reticencias a la creación de un área de prestación conjunta en el hecho de que los ayuntamientos son reacios a ceder competencias en favor del Consell. «Es una opción legal, pero creo que nadie la quiere. Se puede plantear pero no creo que sea la vía», afirma Torres.

Morrás lamenta que Torres prefiera «poner un parche», con la propuesta de un modelo «híbrido», por una cuestión de «comodidad». Se refiere a que el conseller prefiere tirar la toalla antes de tratar de convencer a los ayuntamientos de que la opción del área de prestación conjunta es la solución, según su criterio, adecuada para «resolver los problemas del taxi de forma definitiva». «La política es el arte de hacer lo posible, pero hay que trabajar para que las cosas sean posibles», critica.

El segundo teniente de alcalde de Vila considera que la propuesta del Consell, que, de todos modos, contará con «la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza en la forma que sea necesaria», supone «al final seguir funcionando como ahora». Aunque todos los ayuntamientos acepten «este modelo híbrido, cualquiera se puede descolgar», advierte Morrás.

Acto seguido, el concejal de Movilidad de Vila señala que ya existen «disfunciones» entre municipios y pone como ejemplo las actuaciones del Ayuntamiento en contra de los taxistas que se niegan a cubrir servicios esenciales, como trayectos al Hospital Can Misses. «Hay taxis de otros municipios que no están siendo sancionados como los de Vila. El Consell, como autoridad competente, debería actuar», indica, en referencia a solicitar los datos del GPS a la Federación Insular del Taxi, que es la entidad que lo gestiona, para detectar estos incumplimientos. «Hay que tener una actitud proactiva y no reactiva», subraya.

Tirar balones fuera

En este sentido, el edil de Podemos insiste en que este tipo de cuestiones se resolverían con un área de prestación conjunta gestionada por un ente participado por todos los ayuntamientos, «y que no tire balones fuera en función de lo que le conviene».

Precisamente, el conseller Torres también expresa sus reticencias sobre la creación de un organismo específico para gestionar el servicio del taxi en toda la isla porque el Consell «va muy justo de personal». Morrás responde que cada ayuntamiento puede aportar recursos para que este órgano de gestión cuente con personal propio, sin depender exclusivamente de la estructura del Consell.

También recuerda que la ley permite crear un área de prestación conjunta con el acuerdo de los ayuntamientos que sumen el 75% de la población. «Podría salir adelante, lo que falta es voluntad política», lamenta Morrás.

Los otros municipios callan a la espera de recibir una propuesta

El Ayuntamiento de Ibiza es el único de la isla que manifiesta cuál es su posición sobre el modelo que propone el Consell para solucionar los problemas del taxi en la isla. Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni optan por el silencio y se reservan su criterio a la espera de recibir, según justifican, una propuesta concreta del Consell. En el caso de Sant Joan, la concejala de Movilidad, Tania Marí, no respondió ayer a este diario. Hace unos meses, cuando el conseller Javier Torres propuso la creación de un área de prestación conjunta sólo en temporada, Sant Josep y Sant Antoni tampoco manifestaron su posición.